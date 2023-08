McLaren: Logo snusproduct op MCL60 voldoet volledig aan de regels

Terwijl tabaksreclame al meer dan een decennium verboden is in de Formule 1, is McLaren in 2019 wel een samenwerking aangegaan met British American Tobacco. Het bedrijf heeft onder meer ruimte gekregen voor logo's op de sidepods en de voorvleugel en daarop worden diverse merknamen afgewisseld. Snusmerk VELO is een van de bedrijven die de afgelopen jaren regelmatig met logo's op de McLaren-bolides heeft gestaan en in 2023 heeft men ook al enkele keren op de MCL60 gestaan, het recentst tijdens de Britse Grand Prix.

In de aanloop naar de Nederlandse Grand Prix hebben diverse gezondheidsorganisaties uit Nederland een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie over de logo's van VELO op de McLaren-bolides van Lando Norris en Oscar Piastri. Hoewel tabaksreclame verboden is door de Tabakswet, valt snus nog onder de Warenwet. Dat houdt in dat reclame maken voor de tabakszakjes in principe niet verboden is, al zetten de organisaties hun vraagtekens bij de wenselijkheid ervan. Ze vinden dat de sponsoring in strijd is met de goede smaak en fatsoen en dat het daarom verboden moet worden. Ook vinden ze dat deze sponsoring in strijd is met de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten, dat voorschrijft dat reclames geen gedrag mogen aanmoedigen dat schadelijk is voor de gezondheid.

McLaren is het echter niet eens met die redenering, zo laat het team in een korte verklaring weten aan Motorsport.com: "Alle logo's op de racewagens van McLaren voldoen volledig aan de wettelijke eisen en de standaarden voor advertenties die gelden in de landen waar we racen." De Britse renstal is dan ook niet van plan om VELO van de auto te halen voor de Grand Prix van Nederland, die tussen 25 en 27 augustus verreden wordt op Circuit Zandvoort. Desondanks zijn in Noord-Holland niet de gebruikelijke logo's van het bedrijf op de MCL60 te zien. Door een prijsvraag van VELO staat er eenmalig 'LOVE' op de auto's, waarbij de losse letters bestaan uit de namen van 60 winnaars van de prijsvraag.