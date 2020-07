Ook McLaren komt met gewijzigde livery naar Oostenrijk

De Formule 1 introduceerde vorige week het initiatief #WeRaceAsOne, waarmee de sport de strijd tegen COVID-19, racisme en ongelijkheid wil steunen. De teams hebben zich achter dat initiatief geschaard en op alle bolides zal een regenboog, bestaande uit de kleuren van de tien teams, te zien zijn. McLaren heeft nu laten zien hoe zij die regenboog verwerkt hebben in de livery voor het seizoen 2020.

Het overgrote deel van de livery van McLaren is ongewijzigd gebleven, waardoor oranje en blauw de belangrijkste kleuren blijven. De veranderingen zijn echter zichtbaar op de sidepods en op de halo, waar het team een plaats geeft evonden om de regenboog te verwerken. Aan de binnenkant van de halo is bovendien de boodschap 'End Racism' te vinden.

McLaren is niet het eerste team dat een gewijzigde kleurstelling heeft gepresenteerd om aandacht te vragen voor de twee belangrijkste maatschappelijke problemen van het moment. Mercedes was eerder deze week het eerste team dat een gewijzigde kleurstelling presenteerde en bij de regerend kampioen zijn de veranderingen een stuk ingrijpender. Het zilvergrijs, de kleur waarmee de Mercedes-bolides sinds de terugkeer in de Formule 1 in 2010 ieder jaar uitgerust waren, werd op advies van Lewis Hamilton ingeruild voor zwart. Daarmee wil Mercedes haar intenties uitspreken om daadwerkelijk aan de slag te gaan met racisme en het vergroten van de diversiteit binnen het team.