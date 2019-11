McLaren: 'Livery voor 2020 wordt heel speciaal"

De equipe uit Woking begon eerder dit jaar een samenwerking met BAT, zodat het bedrijf de elektronische alternatieven van sigaretten kan promoten. Die deal bleek een succes en BAT kondigde voor de Grand Prix van Abu Dhabi aan dat het meer zal investeren in 2020. Daarnaast zal men ook het IndyCar-project van McLaren sponsoren. Deze uitbreiding van de samenwerking zorgt er ook voor dat het tabaksmerk een grotere plek op de wagen krijgt. De productnamen komen bijvoorbeeld op de sidepods te staan, aan de binnenkant van de halo en op de voorvleugel.

Het kleurenpalet van McLaren kan daarnaast ook veranderen, zo liet CEO Zak Brown op vrijdag weten. Hij bevestigde dat de veranderingen een impact zullen hebben. "Ons design van de livery, die we nog niet zullen prijsgeven tot de officiële onthulling in februari, ziet er speciaal uit. Ik denk dat jullie er wel van onder de indruk gaan zijn, met de verschillende categorieën die BAT gebruikt worden op de racewagen. Ik wil daar nog niets van verklappen, maar kan wel zeggen dat het impact gaat hebben en zeer merkbaar is op de racebaan."

Brown gaf daarnaast aan dat McLaren niet volledig van de historische oranje kleuren wil afstappen, ondanks dat BAT meer betrokken is vanaf nu. "BAT is onze grootste partner, maar we zullen in de kern altijd de papaya-kleuren behouden. Het is min of meer een viering van de historie van McLaren en onze kleuren." Een echte titelsponsor wordt de tabaksfabrikant niet, zo gaf Kingsley Wheaton, hoofd van de marketingafdeling, aan. "We hebben geen ambities om de titelsponsor te worden. We zijn erg blij met hoe het er nu voor staat, want de aard van onze samenwerkingen zijn veranderd ten opzichte van een decennium geleden. Dit gaat om technologie, innovatie en merken."

Met medewerking van Jonathan Noble