McLaren: “Liever uitdaging van Norris dan passieve coureur”

“Are you stupid?”, schreeuwde Lando Norris tijdens de openingsfase van de Grand Prix van Nederland over de radio naar zijn engineer, nadat McLaren hem in de regen te lang op slicks had laten doorrijden. Het moment leidde tot ophef en daarom kwam de Britse coureur er donderdag in Italië op terug. “We hebben het er even over gehad”, zei Norris na een vraag van Motorsport.com. “Terugkijkend denk ik dat ik mezelf als een idioot heb neergezet en dat begrijp ik. De mensen tegen wie ik dat heb gezegd begrijpen dat ik het niet zo bedoel.”

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft er echter geen problemen mee. “Hij was behoorlijk gefrustreerd, omdat hij besefte dat we een kans hadden gemist door één ronde te lang buiten te blijven. Dat was het gevolg van onze foute inschatting en Lando stipte dat aan”, aldus Stella. “Dit is wat kampioenen doen. We houden van dit karakter. We willen graag dat een coureur ons uitdaagt. Daarmee kunnen we omgaan, omdat we een goede cultuur hebben. We hebben liever deze uitdaging dan een passieve coureur die alles accepteert en niet bijdraagt aan de ontwikkeling van het team. Dus voor ons is dit incident helemaal geen probleem.”

Toch kan Stella het waarderen dat Norris er na afloop over heeft gesproken met zijn engineers. “Terugkomend op de cultuur: dit betekent dat je je ervan bewust bent wat racen inhoudt en hoe je opmerkingen van coureurs moet oppakken. Als een opmerking constructief is, dan moet je er gebruik van maken. Al het andere moet je gewoon negeren”, vervolgt Stella. “Daarvan zijn we ons heel bewust. Lando is zich er ook van bewust dat hij streng overkwam op de radio, maar na de race heeft hij het meteen afgehandeld met de kwaliteit van de persoon en coureur die we allemaal kennen. Voor ons is de zaak gesloten.”

“Kijkend naar hoe Lando zichzelf ziet, weet ik zeker dat hij wat aanpassingen zal doen aan zijn toon. We zullen Lando in de toekomst misschien op een iets andere manier horen praten, zodat hij overkomt op een manier die hij van zichzelf verwacht”, zegt Stella. “Maar wij vinden het prima en moeten er gewoon voor zorgen dat we hem de ondersteuning geven die hij verdient.”