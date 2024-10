In de knotsgekke slotfase van de Amerikaanse Grand Prix stond het rondenlange gevecht tussen titelconcurrenten Lando Norris en Max Verstappen centraal. Laatstgenoemde trok aan het langste eind, mede dankzij een veelbesproken beslissing van de wedstrijdleiding. McLaren-teambaas Andrea Stella verdedigt de keuze van zijn team om de gewonnen positie niet terug te geven aan de Nederlander, waarmee de tijdstraf van vijf seconden voorkomen had kunnen worden. “Er was consensus onder de mensen die hier intern over gingen: de situatie hoefde niet onderzocht te worden”, zo legt de Italiaan uit.

Verstappen verdedigde zijn positie met hand en tand ten opzichte van de aanstormende McLaren-coureur. Vijf ronden voor het einde leek het dan eindelijk gedaan te zijn, maar zowel de Brit als de Nederlander kleurde niet binnen de lijntjes van bocht 12. Omdat Norris een positie won door buiten de baan te gaan, kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek. Omdat Norris een groot bandenvoordeel had, vraagt men zich af of McLaren er niet beter aan had gedaan om de positie terug te geven en het opnieuw te proberen. Stella licht toe waarom ze dat niet deden. “Als er een onderzoek nodig was, dachten wij dat het zou gaan over Max die Lando buiten de baan duwde”, vertelt Stella na de race. “Dat is wat we dachten toen we zagen dat de zaak bij de wedstrijdleiding lag. Voor ons was er dus geen reden om de positie terug te geven.”

Andere interpretatie

Verstappen ontsnapte aan een straf voor het incident omdat zijn voorvleugel bij de apex voor die van zijn concurrent zat. De McLaren-teambaas is van mening dat beide vergrijpen tegen elkaar weg te strepen waren en de inhaalactie buiten de baan van Norris dus onbestraft kon blijven. “Ik denk niet dat het relevant is dat je bij de apex er voor zit, gezien de interpretatie van de inhaalpoging”, vervolgt de Italiaan. “Ik denk dat de verdedigende auto in een rechte lijn naar de apex gaat, we hebben dat meerdere keren op video gecontroleerd. Hij gaat gewoon rechtdoor en komt naast de baan terecht, net zo veel als Lando, en geeft Lando geen kans om zijn inhaalmanoeuvre af te maken.”

Stella is van mening dat beide coureurs een voordeel behaalden door wijd te gaan en dat geen van beide een straf had verdiend. Wel benadrukt de teambaas uit Orvieto dat hij overtuigd was dat het incident onderzocht werd, tégen Red Bull. “Ik was er best zeker van dat Max hem van de baan duwde. Sterker nog, we hadden meteen Oscar [Piastri] geïnstrueerd om het gat tot vijf seconden te dichten, omdat er wellicht nog een positie op het spel stond. Onze interpretatie van deze situatie staat haaks op die van de stewards”, concludeert de Italiaan.

Video: Het gevecht tussen Norris en Verstappen uit meerdere hoeken

Bekijk: F1 Austin 2024: Duel om de derde positie tussen Verstappen en Norris