McLaren blijft Mercedes trouw in de koningsklasse van de autosport. De huidige deal van het team uit Woking met de motorfabrikant liep tot het eind van 2025, als de Formule 1 ook afscheid neemt van de huidige generatie krachtbronnen. Nadien gaat het reglement zowel motorisch als ook aan de chassiskant ingrijpend op de schop. De MGU-H verdwijnt, terwijl het aandeel elektrisch vermogen wel flink toeneemt. De algehele 'output' - zoals de Formule 1 het zelf noemt - zal lager liggen, waardoor actieve aerodynamica nodig is. Max Verstappen heeft al laten optekenen dat het 'behoorlijk slecht aanvoelt' in de simulator, al past het wel bij de duurzaamheidsdoelstellingen van F1 en daardoor ook bij het streven om Audi binnen te hengelen en Honda in de sport te houden.

Het betekent dat er vanaf 2026 voldoende keuze is voor klantenteam. McLaren was één van de teams met keuzevrijheid, waardoor Zak Brown en consorten de opties in de voorbije maanden uitvoerig hebben verkend. Zo is de Amerikaan op bezoek geweest bij Red Bull Powertrains, dat een nieuwe faciliteit in Milton Keynes heeft en samen met Ford beide Red Bull-teams zal aandrijven. Naar verluidt zijn er in een eerder stadium ook al gesprekken gevoerd met Honda, dat onder de nieuwe set regels de handen juist ineenslaat met Aston Martin. Onderaan de streep heeft McLaren echter voor continuïteit gekozen. Voorafgaand aan de eerste training in Abu Dhabi heeft het roemruchte team bekendgemaakt een nieuwe deal met Mercedes te hebben gesloten.

"Mercedes is in de voorbije jaren een briljante en ook betrouwbare partner gebleken van het McLaren F1-team", laat Zak Brown in een eerste reactie weten. "Deze nieuwe deal laat zien hoeveel vertrouwen we binnen dit team in hun motoren hebben, en ook in de richting die we samen met hen willen inslaan richting het nieuwe reglement. We hebben samen al meerdere successen mogen vieren, zowel in de afgelopen drie seizoenen, als natuurlijk ook in de eerdere periode dat ze ons team motorisch aandreven. We kijken in ieder geval uit naar het vervolg van onze samenwerking, waarin we blijven proberen om vooraan de grid te vechten."

Ook Mercedes-voorman Toto Wolff is in zijn nopjes met de verlengde deal. "Het samenwerken met klantenteams is een belangrijke pijler onder onze motorsportstrategie. Dit heeft meerdere voordelen voor Mercedes: het geeft ons een goede benchmark, versnelt de technische ontwikkeling van de motoren en versterkt het businessmodel van Mercedes-Benz in de Formule 1", geeft de Oostenrijker aan dat het financieel ook interessant is. "McLaren is op de baan ook een behoorlijke, maar wel zeer sportieve concurrent geweest sinds 2021, natuurlijk vooral in de tweede helft van dit seizoen. De sterke prestaties van McLaren laten ook meteen zien hoe belangrijk het voor de sport is om eerlijk en transparant met klantenteams samen te werken. Ik zou graag willen dat het met alle tien de teams zo zou zijn, zodat er meerdere mensen voor de podiumplekken kunnen vechten."