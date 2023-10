Voor McLaren verliep het Formule 1-weekend in Qatar op rolletjes. De formatie uit Woking scoorde de meeste punten van alle teams en kan langzaamaan de vierde plek in het constructeurskampioenschap ruiken, want Aston Martin ligt nog maar elf punten voor. Toch ging het na de race niet alleen over de uitstekende prestaties, maar ook over de manier waarop Lando Norris de teamorders betwijfelde, al was dat voor het team zelf geen enkel probleem. "Over het bericht wat je hoorde kan ik zeggen dat dit onderdeel van het protocol is", verklaart teambaas Andrea Stella na een vraag van Motorsport.com over de teamorders. "Als we de coureurs een instructie geven, vertellen we ze dat ze die instructie in twijfel moeten trekken, want dan weten we ook hun visie."

Voor McLaren is het in twijfel trekken van de teamorders ook een manier om de beslissing nogmaals te evalueren. "Wanneer we dan besluiten wat we gaan doen, dan moeten de coureurs dat respecteren", noemt Stella. "Dat is precies wat er gebeurd is en wat je hoorde. We vragen de coureurs om onze beslissingen in twijfel te trekken." Tijdens de Grand Prix hoorden we Norris inderdaad niet meer na de heroverweging van McLaren klagen.

De Italiaan Stella benadrukt wel dat het geen gangbare manier van handelen wordt om de coureurs niet tegen elkaar te laten racen, maar dat het in Qatar wel nodig was. De engineer haalt daarbij de 2021-editie van de Grand Prix in de Emiraat aan, waar Norris met een lekke band in de slotfase van de race ver terugviel. "We konden dat niet vergeten, we wilden daarom niet al te veel risico's nemen", verklaart de McLaren-topman, die ook vreesde voor de track limits. "We wilden ze niet pushen en dat we daardoor een straf kregen. Als we ze zouden vragen om te pushen dan zoeken ze de kerbs op, want dat maakt de ronde veel sneller. We hebben ze aangeraden de kerbs te vermijden en het resultaat veilig naar binnen te slepen."

Coureurs tevreden

Volgens Stella heeft de teamorder geen problemen opgeleverd: "Ze hebben het beide heel goed begrepen en Lando was tijdens de in-lap erg blij en complimenteerde het team. Het is het sterke punt van het team dat de coureurs ons de situatie laten managen en dat ze daar positief en constructief aan mee werken."

Opmerkelijk genoeg was Oscar Piastri, die het voordeel had van de teamorder, verbaasd dat de order werd doorgevoerd. "Ik was eerlijk gezegd wel een beetje verrast en had beide keuzes geaccepteerd", noemt de Australiër, die met een overwinning in de sprintrace en P2 in de hoofdrace een uitstekend weekend meemaakte. "Er waren veel zorgen over de banden en de track limits. Tweede en derde worden was dan ook het belangrijkste voor ons team."

