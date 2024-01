McLaren: Kunnen Norris overtuigen te blijven ondanks interesse Red Bull

Diverse keren heeft Red Bull Racing al kenbaar gemaakt interesse te hebben in Lando Norris. De eerste keer was in 2018, toen het talent nog in de Formule 2 actief was. Sindsdien hebben de partijen meermaals met elkaar gesproken, zo erkende Red Bull-chef Christian Horner, en naar verluidt bleef de Oostenrijkse formatie interesse houden nadat Norris in 2022 zijn contract bij McLaren verlengde tot en met 2025. Zo zou de nog altijd pas 24-jarige Brit in beeld zijn als mogelijke vervanger van Sergio Perez, die met name in 2023 teleurstelde in de vergelijking met teamgenoot en wereldkampioen Max Verstappen.

Ondanks de interesse vanuit het Red Bull-kamp maakt McLaren zich geen zorgen. CEO Zak Brown denkt namelijk dat Norris te overtuigen is van een langer verblijf. "Ik vind dat het onze taak is om voor ze te zorgen en ervoor te zorgen dat ze bij McLaren willen zijn, ongeacht het medewerkers, coureurs of sponsoren zijn. Ik richt me er dus op om ervoor te zorgen dat McLaren de beste omgeving is en dat mensen graag bij ons willen zijn. Uiteindelijk heb je er namelijk geen invloed op dat deze verschillende mensen van buitenaf benaderd worden", antwoordt Brown op een vraag van Motorsport.com tijdens de onthulling van de livery voor de MCL38.

"Ik heb veel vertrouwen dat onze relatie met Lando sterk blijft, ik weet dat hij uitkijkt naar dit jaar en hij was onder de indruk van wat hij in de tweede helft van vorig jaar zag. Hij werkt graag samen met Andrea [Stella] en alle anderen binnen het team. Alles wat we dus moeten doen, is hem een omgeving blijven bieden waar hij onderdeel van wil zijn", benoemt Brown een belangrijke factor voor het behouden van Norris, die sinds 2019 voor McLaren uitkomt. "Lukt dat, dan ben ik overtuigd dat hij blijft. Ik ga namelijk niet proberen om onszelf ten koste van de concurrentie te verkopen, zo heb ik nooit gewerkt."

Verlengen van contract Norris geniet 'hogere prioriteit'

McLaren heeft de komende twee seizoenen in ieder geval stabiliteit in de line-up, want zoals gezegd ligt Norris tot eind 2025 vast. Teamgenoot Oscar Piastri staat zelfs tot eind 2026 onder contract bij de formatie uit Woking. Brown is van mening dat beide coureurs bij kunnen dragen aan een terugkeer van McLaren aan de top in de Formule 1 en daardoor ziet hij het verlengen van Norris' contract ook als een prioriteit. "Als je een team opbouwt en graag weer wereldtitels wil winnen, heb je het management, de technologie en de infrastructuur nodig, en natuurlijk twee sterke coureurs. Ik denk dat we alle ingrediënten hebben", aldus Brown. "Lando staat nog enkele jaren bij ons onder contract en natuurlijk zijn we doorlopend in gesprek met hem terwijl we langzaam verder gaan denken. We zijn nu heel gefocust op de korte termijn, maar tegelijkertijd is 2026 niet ver weg. We beseffen dat het behouden van Lando en Oscar voor de nabije toekomst een sleutelelement is en daarom heeft dat voor ons een hogere prioriteit."