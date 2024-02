McLaren: Norris en Piastri zijn toekomstige F1-kampioenen

McLaren heeft met Lando Norris en Oscar Piastri twee sterke coureurs in huis. In 2023 bewezen beide coureurs zich goed genoeg om een contractverlenging af te dwingen, waarbij Piastri de eerste was die bijtekende tot en met 2026, terwijl Norris in de winter zijn handtekening zette onder een meerjarig contract, waarbij het huidige nog tot en met 2025 loopt. McLaren-CEO Zak Brown verwacht veel van de twee jonge talenten en ziet in beide toekomstige kampioenen.

"Ik verwacht dat Piastri en Lando nek aan nek zullen gaan", zegt Brown tegen News Corp. "Lando is net zo snel als wie dan ook in de Formule 1. Ze zijn allebei toekomstige wereldkampioenen, dus ik verwacht dat Lando en hij erg dicht bij elkaar zullen zitten en het meeste zullen halen uit de auto die we hen geven. Als de auto daartoe in staat is, dan zijn Lando en Oscar absoluut in staat om voor zeges te strijden. Dat is ook zeker ons doel. Verder doen we geen voorspellingen omdat je gewoon niet weet wat de rest gaat doen. Maar we zijn blij met de ontwikkelingen van de winterstop en zijn erg blij met het team. Zij hebben in de tweede seizoenshelft een fantastische auto gebouwd en ik zie geen reden waarom dat niet door zou kunnen gaan. Als we Lando en Oscar een auto geven die in staat is om te winnen, dan zullen zij dat ook doen", oordeelt Brown.

Voor Piastri stond zijn eerste seizoen in de Formule 1 in het teken van leren, al leek de Australiër daar maar weinig tijd voor nodig te hebben. Hij kon zich al vrij snel meten met ervaren teamgenoot Norris en wist zelfs de sprintrace in Qatar te winnen. Brown is blij met de snelle ontwikkeling van Piastri. "Het was voor ons duidelijk dat we hem voor de lange termijn in het team willen hebben", vertelt de CEO van McLaren Racing. "We wisten uiteraard dat hij heel snel was en dachten natuurlijk dat hij het uitstekend zou doen, maar bij een rookie die een jaar langs de zijlijn heeft gestaan verwacht je dat het wat stroef verloopt. Dat zagen we echter niet in dingen als racecraft. We hadden rekening gehouden met meer fouten doordat hij veel zou pushen en natuurlijk had hij een paar van die momenten, zoals iedereen. Maar de meeste rookies hebben de neiging om te snel hard te willen gaan."

"Het is behoorlijk ongewoon voor een jonge coureur om zo volwassen te zijn na een tussenjaar. Hij is zeer technisch en begreep dus wat hij deed met de auto, waardoor hij met de sessie competitiever werd. Er bestond geen twijfel over zijn snelheid, maar zijn technische vaardigheden, zijn geduld, volwassenheid en racecraft waren allemaal beter dan je zou verwachten van een coureur met zijn ervaringsniveau", besluit de Amerikaan.