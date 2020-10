Ontstekingsprobleem zorgde voor uitvalbeurt Norris

Waar Norris in Sochi tenminste nog over de finish kwam (als vijftiende), daar was het gisteren helemaal kommer en kwel. Norris leek op weg naar een topklassering, maar gaandeweg de race begon zijn MCL35 vermogen te verliezen. Ondanks verhitte discussies over de boordradio en meerdere pogingen om de motorstanden aan te passen, was het feest in de 44ste raceronde voorbij voor de tweedejaars F1-coureur.

Norris parkeerde zijn auto langs het circuit, waarop hij demonstratief plaats nam in de tuinstoel van een baancommissaris. Volgens zijn teambaas Andreas Seidl was de uitvalbeurt te wijten aan een bij McLaren bekend probleem. “Het lijkt hetzelfde probleem als dat we in Spa met Carlos [Sainz] hadden. Waar we hier mee te maken hebben is een probleem met de ontsteking, waardoor niet verbrandde benzine in de uitlaat komt. En dan gaat het ‘kaput’.”

Volgens Seidl probeerden de technici van McLaren en motorleverancier Renault van alles om de problemen te verhelpen, maar zonder resultaat. “We hebben getracht om uit de beschermingsmodus te komen waarin de auto bij dit soort problemen schiet. Helaas was dat niet mogelijk, want het probleem bleef zich voordoen.”

“Uiteraard was het erg teleurstellend, omdat Lando op een prima plek rondreed. Hij lag vierde op een andere strategie dan Daniel Ricciardo [op P3] en hij was hem zelfs aan het inhalen. Het was interessant geweest om te zien hoe een en ander zou uitpakken met de onderling verschillende levensduur van de banden.”

Ook bij Renault is men niet gelukkig met de situatie. Teambaas Cyril Abiteboul kondigde aan dat de Franse motorbouwer de zaak direct zal analyseren. “Op maandag zal ons team in Viry ermee aan de slag gaan.”

Met medewerking van Jonathan Noble