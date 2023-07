Na een sterke kwalificatie mochten Lando Norris en Oscar Piastri in Hongarije vanaf de tweede startrij vertrekken. Direct na de start profiteerde Piastri optimaal van het duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton om de leiding, waardoor hij de tweede stek kon innemen. Norris worstelde zich ook langs de polesitter om P3 over te nemen. De McLaren-coureurs zouden hun positie tot de eerste ronde met pitstops behouden, maar na de bandenwissel was Norris ineens de voorste van het tweetal. De Brit werd een ronde eerder naar binnen gehaald dan Piastri, die uiteindelijk dus slachtoffer werd van de undercut. Toch werd Norris, die de race uiteindelijk ook op de tweede stek zou afsluiten, volgens McLaren niet voorgetrokken qua strategie.

"Wat betreft de undercut bij de eerste pitstop: je gaat voor de volgorde die het natuurlijkste is, want je covert met de auto die het meeste risico loopt en daarna volg je met de andere auto", legde teambaas Andrea Stella uit waarom Norris als eerste naar binnen werd gehaald. De 23-jarige coureur uit Bristol stond op dat moment namelijk onder enige druk van Hamilton. Dat hij zijn teamgenoot uiteindelijk verschalkte, was te danken aan een out-lap die veel beter was dan McLaren voor mogelijk hield. "Lando's out-lap was gewoon supersnel, waardoor Oscar de positie verloor. Eerlijk gezegd is onze aanpak in deze situaties dat we eerst aan het teambelang denken. We denken als team, daarna dealen we met de interne situatie."

De strategische misser van Ferrari tijdens de Hongaarse GP van 2022 toonde volgens Stella het belang aan van rekening houden met externe factoren. De Scuderia stuurde Charles Leclerc toen op pad met de harde band, omdat het de dreiging van Max Verstappen voelde. "Als je met tegenstanders van buiten je team vecht, moet je voorzichtig zijn dat je niet in een interne strijd belandt die ten koste gaat van het team", verklaarde hij. "Als we kijken naar de race van vorig jaar, dan is dat waarschijnlijk wat er gebeurde met de rode auto. Dat heeft ze uiteindelijk heel veel gekost, dus dat wilden we hoe dan ook voorkomen."

Vloerschade reden voor terugvallen Piastri

De gevolgen van de positiewisseling bij de eerste ronde pitstop bleven uiteindelijk beperkt, vooral doordat het tempo van Piastri in de tweede helft van de race inzakte. Dat was volgens Stella te wijten aan schade aan de vloer, die de Australiër waarschijnlijk opliep door over de kerbstones te rijden. "Oscar beschadigde zijn auto en daardoor verloor hij qua snelheid wat tijd. En doordat we denken dat hij aan de achterkant downforce verloor, veroorzaakte dit ook meer bandenslijtage", aldus Stella. "Dat was een deel van de reden dat hij moeite had om Lando bij te houden, maar ook om de andere auto's achter hem te houden."

Video: Norris direct na pitstop voorbij aan teamgenoot Piastri