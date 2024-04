Vanaf de eerste startplek had Lando Norris een goede uitgangspositie voor de sprintrace, maar in bocht 1 werd al duidelijk dat het geen makkelijke race zou worden. Lewis Hamilton had aan de binnenkant een betere start, waarna Norris buitenom probeerde om terug te slaan. Dat bleek juist kostbaar, want hij zakte terug tot de zevende plek. Na afloop verontschuldigde Norris zich op de boordradio. "Ik heb bocht 1 verkloot, mijn schuld. Ik verloor de auto volledig, dus mijn excuses. Ik had meer punten moeten scoren", zei de zelfkritische Norris.

In gesprek met Sky Sports geeft Norris toe dat hij niet de snelheid had om Max Verstappen eventueel achter zich te houden. "Geen schijn van kans", stelt Norris. "Ik had misschien één of twee plekken hoger kunnen eindigen, maar dat was het dan wel." Volgens de Brit had hij het ook lastig gekregen tegen de Mercedes. "Zij hadden een heel goed tempo vandaag. George [Russell] haalde ons vrij rap bij. Lewis had ook een goed tempo, net als de Red Bulls en Ferrari's. Ik probeerde gewoon te overleven door middel van DRS. Als ik geen DRS had gehad, was ik heel ver achter ze geëindigd. Ons racetempo was behoorlijk schokkend, wat we wel ongeveer verwacht hadden gezien de aard van het circuit en de beperkingen van onze auto. Dus niks nieuws", klinkt het wat somber.

McLaren-teambaas Andrea Stella geeft toe dat Norris bij de start alle voordeel van de pole verloor. "Er is een mogelijkheid om een wijdere lijn te nemen in bocht 1, maar het was er veel te vuil. Lando werd daardoor verrast en schoot naast de baan", legt hij uit. "Ik denk dat we de tweede positie hadden kunnen vasthouden als we de positie hadden behouden bij de start, omdat we over het algemeen sneller zijn dan Hamilton. Ik denk niet dat we Verstappen hadden kunnen verslaan, dus de tweede plaats was vandaag het maximaal haalbare. Het lijkt erop dat we de auto van nog wat meer upgrades moeten voorzien als we willen winnen."