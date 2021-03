McLaren opent sterk: "Maar het gevoel is eigenlijk niet zo goed"

McLaren is prima uit de startblokken gekomen op het Bahrain International Circuit. Waar men tijdens de wintertest nog niet het achterste van de tong heeft laten zien, zat de snelheid er op vrijdag wel meteen goed in. Norris sloot de dag als tweede af, teamgenoot Ricciardo noteerde de zesde tijd. Geconfronteerd met de constatering dat McLaren behoorlijk sterk oogt, komt Norris echter met een heel ander verhaal. "Is dat zo? Dat is in ieder geval niet hoe het voelt voor mij. Ik ben eigenlijk best verbaasd over vandaag."

De hoge positie op de tijdenlijst past volgens de jonge Brit niet bij het eigen gevoel. "Ik denk dat wij vandaag al iets meer van onze snelheid hebben laten zien dan anderen, zo simpel is het. Ik denk dat er morgen gewoon vier auto's voor ons staan." Norris geeft daarmee aan dat hij geen strijd met Mercedes en Red Bull Racing verwacht. "De auto voelde eigenlijk helemaal niet zo bijzonder aan op vrijdag. Aan de andere kant is dat misschien wel hoopgevend. Als we die dingen kunnen verbeteren richting morgen, dan kan het alleen maar beter gaan. Maar ik wil nog niet te zelfverzekerd overkomen, vooral omdat ik denk dat het beeld van vandaag niet per se aangeeft waar we morgen staan."

Teamgenoot Ricciardo deelt die mening. Hij bleek op vrijdag iets langzamer dan Norris en was evenmin tevreden over het gevoel in de MCL35M. "Het is op zich wel een goed teken dat we tweede en zesde staan en allebei relatief ontevreden zijn. Dat zeg ik niet om pessimistisch te doen hoor, maar we voelen ons nog niet honderd procent comfortabel in de auto en de auto doet ook nog niet precies wat we willen", liet de goedlachse man uit Perth optekenen. Bij Ricciardo speelt ook mee dat hij nog moet wennen aan McLaren. "Ik moet vooral nog meer ronden draaien en oude gewoonten afleren. Daardoor was het ook belangrijk om tijdens de wintertest veel te rijden. Vandaag ging het van de eerste naar de tweede training al beter, dus ik denk dat ik gewoon meer tijd in de auto nodig heb. Het scheelt wel dat ik dit al eerder heb meegemaakt. Je wilt alles meteen in één dag voor elkaar krijgen, maar zo werkt het niet."

VIDEO: Onboard met Daniel Ricciardo in de McLaren MCL35M