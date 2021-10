McLaren wil scoren in Austin: “Een van de beste circuits op de kalender”

Na de 1-2 in Monza en de pole-position en bijna-zege van Lando Norris in Sochi, waren de knaloranje bolides van McLaren twee weken geleden in Turkije vrijwel onzichtbaar. Lando Norris speelde er een bijrol en kwam als zevende aan de finish. Daniel Ricciardo kwam helemaal niet in het stuk voor en eindigde na een vroegtijdige uitschakeling in Q1 op zaterdag buiten de punten tijdens de race.

“Ik kan niet wachten om dit weekend terug te zijn in Amerika, waar we proberen terug te slaan na ons resultaat in Turkije”, blikt Lando Norris vooruit. “Austin staat bekend om zijn atmosfeer en ik ben er vrij zeker van dat die dit jaar weer goed gaat zijn met al die gepassioneerde fans. Het gevecht in het constructeurskampioenschap is nog steeds volop bezig, dus we moeten blijven pushen.”

'Een van de leukste banen op de kalender'

Met die laatste opmerking doelt Norris op de strijd om de derde plek met Ferrari, dat het gat in Turkije verkleinde tot 7,5 punt. In Austin wil Norris dat gat weer wat groter gaan maken: “COTA is een van de leukste banen op de kalender. Hoewel het circuit elementen heeft van andere Formule 1-circuits, voelt het echt als een unieke plek om op te racen. Ik reed er vorig jaar tijdens de lockdown een virtuele race namens Arrow McLaren SP, maar ik kan niet wachten om er voor het eerst in twee jaar weer te gaan rijden met een echte Formule 1-auto. Hopelijk wordt het een goed weekend voor ons.”

Voor teamgenoot Daniel Ricciardo is de Grand Prix van Amerika een van de hoogtepunten van het jaar. De Australiër kijkt dan ook reikhalzend uit naar het weekend: “Austin staat bekend om zijn brisket, BBQ's en al dat soort goede zaken. Dan heb ik het nog niet eens gehad over COTA, wat echt een van de beste circuits op de kalender is”, aldus de McLaren-coureur. “Het feit dat we hier vorig jaar niet geweest zijn moeten we goed gaan maken, dus we gaan er alles aan doen om er een goed resultaat te scoren.”

Het circuit van COTA bevalt beide McLaren-coureurs dus wel, maar is het ook een beetje geschikt voor de MCL35M? “We hebben na Turkije de tijd genomen om de boel te analyseren en te onderzoeken wat er de vorige keer is gebeurd”, vervolgt Ricciardo. “We zijn nu klaar om de focus te verleggen naar dit weekend. Ik denk dat bepaalde delen van het circuit ons wel moeten liggen. Ik denk dan ook dat we zondag wel mee kunnen doen om de punten.”

Droom komt uit voor Ricciardo

Ricciardo zal dit weekend overigens niet alleen uitkijken naar de race op zondag. De Australiër ziet er namelijk ook een droom in vervulling gaan met een rijtje in de NASCAR-bolide van Dale Earnhardt Sr. als bedankje van McLaren CEO Zak Brown voor Ricciardo’s podiumfinish in Italië: “Als kers op de taart mag ik dit weekend ook achter het stuur kruipen van Dale Earnhardt Sr’s 1984 Wrangler Chevrolet Monte Carlo. Hij is een grote held van mij, dus het voelt echt onwerkelijk dat ik in een van zijn auto’s mag rijden. Het is een droom die uitkomt, dus een special woord van dank aan Zak voor het feit dat hij zich aan zijn deel van de weddenschap houdt. Ik kan echt niet wachten!”

VIDEO: Een rondje Circuit of the Americas