McLaren-coureurs Sainz en Norris in actie op nat Silverstone

Elk team mag buiten de reguliere testdagen alleen maar met een minimaal twee jaar oude Formule 1-auto rijden. Omdat die oude wagens van McLaren niet beschikken over Renault-motoren, maar nog zijn uitgerust met de krachtbronnen van voormalig partner Honda, was testen in die wagens niet mogelijk. Ook had McLaren dit seizoen de twee filmdagen al opgebruikt. Tijdens zo’n filmdag mag een team maximaal 100 kilometer rijden met de auto van het huidige seizoen.

Omdat dit dus ook geen optie was besloot McLaren de beide coureurs dan maar in F3-bolides van Carlin te zetten. Het komt niet helemaal overeen met een F1-wagen, maar het geeft de coureurs in ieder geval weer wat wind in de haren en het gevoel voor de G-krachten. Ook biedt het de teamleden de kans om de coronaprotocollen van de Formule 1 door te nemen.

Voor Norris was het niet de eerste ‘test’ in een Formule 3-wagen. Een paar weken geleden reed hij ook al op Silverstone in een wagen van Carlin. De omstandigheden vandaag waren niet om over naar huis te schrijven: het regende op Silverstone en dus lag de baan er nat bij.