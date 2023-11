McLaren-coureur Lando Norris mocht de Formule 1-sprintrace in Brazilië vanaf pole beginnen, maar verloor bij de start direct de koppositie aan Max Verstappen. Andrea Stella - de teambaas van Norris - denkt echter dat zelfs met een goede start de kans klein was dat zijn coureur de race had kunnen winnen. "Ik heb het idee dat dat heel moeilijk was geweest", onthult de Italiaan, die tijdens de race nog wel hoopte dat aanvallen mogelijk zou zijn. "Tot halverwege de race was de pace van ons goed. Sterker nog, we hadden een minimale achterstand. We dachten zelfs even aan aanvallen." Na de start werd de McLaren-man ook nog gepasseerd door Mercedes-coureur George Russell, maar die kon hij niet veel later weer eenvoudig passeren. Daardoor bleef P2 in zijn handen tot het einde van de sprintrace.

Stella moet ook erkennen dat in de tweede helft van de race de pace van Verstappen te snel was. "Hij kon de pace vasthouden en zelfs soms wat verbeteren terwijl onze banden slechter werden", noemt de Engelsman. "Als de situatie andersom was geweest, dan waren we ongetwijfeld aangevallen [door Verstappen]." Verstappen erkende na de race ook dat hij in de race geen enkele ronde gepusht had. Dat maakt duidelijk dat de Nederlander nog sneller had kunnen zijn.

De moeilijke start van Norris is ook iets waar intern bij McLaren over gesproken werd. De Engelsman kwam in eerste instantie goed weg, maar daarna zakte hij snel weg. Verstappen kon relatief eenvoudig passeren, ondanks dat Norris nog een poging tot afblokken deed. Het slechte wegkomen is dan precies datgene wat Stella onder de loep wil nemen. "Het wegrijden van de grid hebben we al besproken in de debriefing. Lando en zijn engineer zullen kijken naar de data of er ergens mogelijkheden voor hem zijn", vertelt 52-jarige teambaas, die al wel ideeën heeft waardoor de moeilijke start kwam. "Het kan te maken hebben met de manier waarop hij in de laatste fase de koppeling op liet komen, maar het kan ook aan de versnellingen liggen. We gaan kijken waar we van kunnen leren [voor de grand prix]."

