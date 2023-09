Lando Norris en Oscar Piastri reden lange tijd achter elkaar in de Grand Prix van Italië toen Norris als eerste van de McLaren-coureurs naar binnen dook voor een pitstop. Een ronde later volgde de pitstop van Piastri, maar bij het uitrijden van de pitstraat werd het spannender dan gedacht. Piastri en Norris kwamen zij aan zij te rijden in bocht 1 en er was zelfs even licht contact tussen de twee coureurs. Ze konden hun weg ongeschonden vervolgen, al kwam het incident wel onder het vergrootglas van de stewards te liggen. Zij lieten het onbestraft en daarmee leek de zaak afgedaan, maar teambaas Andrea Stella heeft zich kritisch uitgelaten over de onbedoelde clash tussen de teamgenoten.

Stella is stellig van mening dat het contact 'onaanvaardbaar' is. "Er zou nooit contact moeten zijn tussen twee McLaren-auto's", maakt de Italiaan zijn onvrede duidelijk. "Er was contact en dat past niet bij de manier waarop wij bij McLaren racen. Het is belangrijk om duidelijke parameters te hebben voor wat je aanvaardbaar en onaanvaardbaar vindt. Het is geen gevoelskwestie, het is gewoon zoals je dat met andere dingen doet. Je gaat op een vergelijkbare manier om met racen. Het is heel duidelijk dat er voor iedere coureur iets is dat groter is dan hijzelf: het team."

Stella voegt wel toe dat McLaren niet per se meteen actie moet ondernemen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen. Hij weet namelijk ook dat er sprake kan zijn geweest van een verkeerde inschatting van Piastri bij het uitrijden van de pitstraat. "Ik moet het opnieuw bekijken. Zoals altijd zullen we dit kalm aanpakken. Er is niets dat we dringend moeten doen. We zullen de aanpassingen doorvoeren die we nodig hebben. Het is altijd een klein beetje tricky als je de pitstraat uitrijdt, zeker op de harde band. Het zou kunnen zijn dat Oscar probeerde om zichzelf zo te positioneren om die positie te behouden. Maar op koudere banden is dat iets lastiger dan hij misschien had verwacht. We kunnen dus zeker concluderen dat dit gewoon een kleine inschattingsfout was. Beide coureurs weten dat er geen contact moet zijn tussen twee McLarens. Het was gewoon een probleem met de uitvoering, waar we allemaal problemen mee hebben."

Gevraagd of de strategie van McLaren - de undercut voor Norris - deze situatie heeft veroorzaakt, wijst Stella alsnog naar de coureurs. "Als er contact is vanwege het feit dat er druk was door de undercut, dan moeten we iets herzien. Dat betekent namelijk dat coureurs hun team in gevaar brengen om zichzelf te onderstrepen. Dat is niet acceptabel."

Stella geeft aan dat zijn coureurs, net als Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz, vrij waren om met elkaar te racen. "Mijn rol is om ze principes en een duidelijke parameter te geven waarbinnen ze kunnen racen. Dit is wat we willen zien. Het is spannend om te zien, zoals de Ferrari's vandaag. Het is niet aan ons om te zeggen hoe je binnen de parameters blijft, want wij zijn niet de coureurs. Het is eigenlijk aan hen om de vaardigheden te hebben om te zeggen: 'De banden zijn een beetje koud, misschien moet ik meer marge nemen'. Ze moeten inzien dat de grens op geen enkele manier overschreden mag worden", besluit de McLaren-teambaas.

Video: Het incident tussen Norris en Piastri in de Grand Prix van Italië