McLaren komt deels in Amerikaanse handen: flinke kapitaalinjectie

Eerder deze week werd al bekend dat de Engelse autoproducent bezig is met een herstructurering om de klappen van de coronacrisis op te vangen. Daarbij werd aangekondigd dat een eventuele verkoop van een deel van het F1-team niet werd uitgesloten.

Sky News meldde vervolgens als eerste dat McLaren een overeenkomst heeft bereikt met MSP Sports Capital. Die Amerikaanse investeerders leiden een consortium dat een aandeel van 15 procent in het team zal nemen en dat aandeel zal tot 2022 zelfs stijgen naar 33 procent. Die participatie zou McLaren in de komende twee jaar een kapitaalinjectie moeten opleveren van ongeveer 152 miljoen euro (185 miljoen dollar).

Momenteel is ongeveer 56 procent van de McLaren Group in handen van de Bahreinse Mumtalakat Holding Company, 14 procent van Mansour Ojjeh en 10 procent van Michael Latifi, de vader van Williams-coureur Nicholas Latifi. 20 procent van het bedrijf is verdeeld onder minderheidsaandeelhouders.

Noodlening door coronacrisis

Formule 1-renstal McLaren is onderdeel van de McLaren Group dat verder bestaat uit een sportautoproducent en een technologische tak. Door het coronavirus kreeg het in 2020 rake financiële klappen te verwerken. Het moest in juli een noodlening van 150 miljoen pond aanvragen bij de nationale bank van Bahrein - het land dat via een investeringsmaatschappij ook aandeelhouder is van het bedrijf. Overigens is McLaren ook nog steeds bezig met de verkoop en vervolgens terugleasen van het Technology Centre in Woking.

MSP Sports Capital investeerde tot duverre vooral in Amerikaanse sporten. Zo is het fonds eigenaar en investeerder in de National Football League (NFL), Major League Baseball (MLB), National Basketball Association (NBA), de Amerikaanse sportzender ESPN en andere sportmanagementbedrijven. Eerder werd al bekend dat ook dat andere iconische Engelse Formule 1-team Williams in Dorliton Capital een Amerikaanse investeerder heeft gevonden. Dat team werd in de zomer echter volledig overgenomen.

McLaren heeft de berichtgeving nog niet officieel bevestigd, maar lijkt daarmee te willen wachten tot de persconferentie die vandaag in Abu Dhabi wordt gehouden en waarbij ook CEO Zak Brown aanwezig is.