McLaren: Kortzichtig dat F1-teams niet openstaan voor Andretti

Andretti deed vorig jaar een poging om Alfa Romeo over te nemen, maar de onderhandelingen liepen op niets uit. Andretti ging vervolgens met de FIA in gesprek over een eventuele inschrijving voor 2024. Hoewel de naam Andretti in de autosport een klinkende is, staan niet alle teams te springen om de Amerikaanse formatie een rechtstreekse inschrijving te geven. Toto Wolff (Mercedes) en Christian Horner (Red Bull) hebben aangegeven dat Andretti haar toegevoegde waarde moet bewijzen voordat er gesproken kan worden over een inschrijving. “We zijn de topklasse, dit is de Champions League, het uitbreiden met meer franchises is geen doel. Dat is niet hoe de Formule 1 moet zijn en dat is ook niet onze intentie, noch die van de FIA”, aldus Mercedes-teambaas Wolff.

McLaren CEO Zak Brown is het daar niet mee eens. Hij denkt dat Andretti juist een team is waar de Formule 1 blij moet zijn. De toevoeging van zo’n team is enkel voordelig voor de huidige deelnemers in de koningsklasse. “Ik denk dat Andretti een klinkende naam is, een kwalitatief sterk raceteam. Ik ken hem en weet wie hem steunen, zij gaan ons ongetwijfeld helpen om de sport in Noord-Amerika te laten groeien”, zegt Brown in gesprek met Motorsport.com. “Ik denk dat de teams die hier niet achter staan heel kortzichtig zijn. Proberen we onze sport te laten groeien? Of doen we wat raceteams zo vaak doen en gewend zijn? Alleen denken aan vandaag en niet aan de toekomst.”

Vrees voor inkomstenverlies 'ongegrond'

Wat de bestaande teams bij een nieuwe inschrijving vooral vrezen is dat de inkomsten uit televisierechten minder worden, de opbrengsten moeten gedeeld worden door elf teams in plaats van de huidige tien. In het Concorde-akkoord is daarom een passage opgenomen waardoor nieuwe teams een fee van 200 miljoen dollar moeten betalen om eventuele verliezen in inkomsten van andere teams te compenseren. Brown denkt dat deze angst volledig ongegrond is.

“Er is een verwateringsbetaling, dat helpt in de eerste jaren”, aldus Brown. “Maar je moet ook bedenken dat Andretti een rol gaat spelen in onze groei in Noord-Amerika en dat compenseert alles. Als het 100 miljoen dollar is, kunnen ze ons daarmee helpen qua inkomsten voor televisie en interesse in de sport? Ik denk het wel. En het is makkelijk om te blijven zoeken naar manieren waardoor we onze uitgaven verder kunnen verkleinen, over drie of vier jaar kunnen we, als de fee betaald is, ook zorgen dat we ons budget met nog eens 10 miljoen per jaar verminderen.”

Brown begrijpt dat de Formule 1-teams gelukszoekers en fantasieprojecten wil weren, maar stelt dat Andretti zeker niet tot die categorie behoort. “Zijn vader is wereldkampioen, hij heeft F1 gereden en heeft verschillende teams”, neemt Brown het voor Andretti op. “Ik weet wie hem financieel ondersteunen, dat zijn precies de investeerders die je wilt hebben. Je kunt slechts twaalf teams op de grid hebben, zodra je op dat punt ben is het overnemen van een team de enige manier om de sport te betreden. Dat zal de waarde van teams ook vergroten. Ik denk dat het kortzichtig is dat we niet open staan voor de komst van een gevestigde operatie.”