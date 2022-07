McLaren klokt tweede snelste pitstop van F1-seizoen 2022

De Formule 1 deelt al enkele jaren een award uit voor het team dat het beste presteert in de pitstraat. Alle teams krijgen punten volgens de normale puntentelling voor de rijders- en constructeurskampioenschappen. Zo ontstaat een ranking. Dit seizoen gaat de strijd in de pitstraat vooral tussen Red Bull Racing en McLaren, al staat de snelste pitstop van het F1-seizoen 2022 voorlopig op naam van Ferrari. De crew van Charles Leclerc voorzag de Monegask in Spanje in 2,23 seconden van vier nieuwe banden.

In de Grand Prix van Oostenrijk presteerde de pitcrew van McLaren opperbest. Daniel Ricciardo werd na 2,25 seconden weggestuurd. Daarmee klokte het team uit Woking de tweede snelste pitstop van 2022. Red Bull Racing was op de thuisbaan goed voor de tweede snelste pitstop van de dag: Max Verstappen stond slechts 2,33 seconden stil. Williams volgde met een stop van 2,38 seconden voor Nicholas Latifi.

In het klassement voor de snelste pitstops staat Red Bull nog altijd aan de leiding met 252 punten. McLaren heeft het gat verkleind met het goede optreden in Oostenrijk en volgt met 234 punten. Het gat daarachter is aanzienlijk: Ferrari volgt als derde met 154 punten, voor Alpine (121) en Williams (103).

Snelste pitstop van het F1-seizoen 2022:

Pos. Team Coureur GP Tijd (sec) 1 Ferrari Charles Leclerc Spanje 2.23 2 McLaren Daniel Ricciardo Oostenrijk 2.25 3 Red Bull Sergio Perez Australië 2.27 4 McLaren Lando Norris Emilia-Romagna 2.27 5 Red Bull Sergio Perez Emilia-Romagna 2.29 6 Red Bull Sergio Perez Monaco 2.30 7 McLaren Daniel Ricciardo Bahrein 2.31 8 Ferrari Carlos Sainz Bahrein 2.33 9 Red Bull Sergio Perez Miami 2.33 10 Red Bull Max Verstappen Oostenrijk 2.33