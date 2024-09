McLaren-junior dicht bij F1-zitje bij Sauber

De kans is groot dat Sauber volgend jaar een rookie op de Formule 1-grid zet. Gabriel Bortoleto is de laatste weken een grote kanshebber geworden en lijkt Valtteri Bottas af te troeven in de strijd voor een zitje. De Braziliaan heeft nog wel een juniorcontract bij McLaren, maar volgens bronnen van Motorsport.com gaat de Britse renstal de junior geen strobreedte in de weg leggen als Sauber hem een F1-contract wil geven.

In Monza liet de nieuwe CTO en COO van Audi/Sauber, Mattia Binotto, al doorschemeren dat Bortoleto op het verlanglijstje staat, maar een keiharde voorkeur sprak hij daar niet uit. "De vraag is of we voor ervaring of voor wat anders gaan. Dit is een project voor op de lange termijn, dus wat is voor ons het beste om dit doel te bereiken? Moeten we gaan voor de korte termijn en voor een ervaren coureur kiezen om dan naar iets anders over te gaan? De keuze is aan ons en daar hebben we nu nog geen antwoord op. We hebben een lijstje en evalueren de voors en tegens en zoeken dan het beste compromis."

De mogelijke komst van Bortoleto zou slecht nieuws betekenen voor Bottas. De Fin beschikt over een aflopend contract en is alleen bij Sauber nog kanshebber voor een zitje voor volgend seizoen. Tijdens de Grand Prix van Italië in Monza liet de ervaren rijder al weten dat andere opties er nauwelijks zijn. "Dat is nu eenmaal hoe het is", verklaarde hij. "[Mattia] weet wat hij aan mij in dit team kan hebben. Dat is voor mij iets goeds. Als ik de komende jaren betrokken kan blijven bij dit project en deze fabrikant, dan is dat voor mij erg interessant. Ik heb het idee dat er van beide kanten interesse is. We zetten stappen, maar meer is er niet te zeggen."

Rijzende ster Bortoleto

Bortoleto is een van de meest veelbelovende talenten. De rijder uit Sao Paulo legde vorig jaar in zijn rookieseizoen beslag op de Formule 3-titel en is nu als nieuwkomer in de Formule 2 direct titelkandidaat. Alleen Isack Hadjar staat in de stand voor hem. Met nog drie weekenden te gaan staat Bortoleto slechts 10,5 punt achter.