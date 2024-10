McLaren-teambaas juicht aanpassingen F1-driving guidelines toe

Hoewel er in het Formule 1-weekend van Mexico al genoeg gebeurd is, is in de paddock het gevecht tussen Lando Norris en Max Verstappen in de slotfase van de race in Austin nog altijd het gesprek van de dag. McLaren diende een herzieningsverzoek in voor de straf die Norris aan de broek kreeg en zag die afgewezen worden. Nu is de FIA wel van plan om de driving guidelines aan te passen, op verzoek van enkele coureurs. Zij hadden hun zorgen in de rijdersbriefing na de tweede vrije training in Mexico geuit over de manier waarop er verdedigd werd. McLaren-teambaas Andrea Stella denkt dat het overkoepelende autosportorgaan er goed aan doet om de aanpassingen door te voeren

"Wij hebben al gezien dat de guidelines voor dit soort rijdersbewegingen herzien moeten worden. Dat gevoel hadden we al na Oostenrijk en in Austin werd het nogmaals bevestigd", begint Stella tegenover onder andere Motorsport.com. "Wij suggereerden - direct na de race in Austin en in onze herzieningsaanvraag - dat de interpretatie van het racen tussen Lando en Max erg onnodig in het nadeel van Lando was. Wij als team willen de leiding over dit soort aanpassingen] aan de FIA laten. We zijn altijd respectvol, constructief en open tot samenwerking met de FIA geweest, en dat zullen we altijd blijven."

De coureurs hebben in de briefing dus opgeroepen om naar de regels te kijken. "Ik denk dat de coureurs ook hun mening hebben ogen delen en dat ze het er allemaal over eens zijn dat er wat werk ligt. Ik denk dat ze ook allemaal hun mening hebben gegeven over wat er in Austin gebeurde. Er is veel materiaal beschikbaar. Er is veel informatie. Het is nu tijd om deze informatie te verwerken en een stap in de goede richting te zetten met de sport", aldus Stella.

Waarom toch wel herzieningsprocedure?

Het was best opvallend dat McLaren een week na het incident in Austin alsnog een herzieningsverzoek indiende. Stella was namelijk na de race er duidelijk over dat ze daarvan af zouden zien. "Dat was gebaseerd op wat we toen wisten. Nadat we de beslissing hadden gelezen was het voor ons duidelijk dat er een element in de beslissing stond - en dat staat in het International Sporting Code als nieuw, relevant en significant bewijs aanleveren - waar we succes mee hadden kunnen boeken. Wij vonden dat er in de beslissing een objectieve, meetbare en bewijsbare fout zat. Dat was voor ons het nieuwe, relevante en significante bewijs", aldus de Italiaan, die alsnog op deze gronden het herzieningsverzoek afgewezen zag worden. "We zijn het niet eens met wat de stewards hebben bevonden, zij zagen dat er geen nieuw, relevant en significant bewijs was. Wij dachten dat dat wel het geval zou zijn. Maar we blijven de stewards dankbaar dat ze een snelle beslissing hebben genomen."

