McLaren kende een dramatische seizoensopener in Bahrein. Formule 1-debutant Oscar Piastri viel uit met elektrisch malheur, terwijl de auto van Lando Norris werd geteisterd door een pneumatisch probleem in de power unit. De Brit haakte twee ronden voor het einde af, maar werd nog wel op de zeventiende plek geklasseerd. De uitvalbeurten kostte McLaren potentiële punten, want de MCL60 bleek in de race toch sterker dan vooraf gedacht werd. Norris kon ondanks zijn probleem zelfs Carlos Sainz volgen - al had de Brit een ronde achterstand. Dit geeft de mannen en vrouwen in Woking hoop.

In Woking zijn volgens McLaren-teambaas Andrea Stella alle problemen geanalyseerd. "We willen zeker weten dat de problemen zijn opgelost. We weten dat er nog genoeg werk op de plank ligt, maar in Woking en op het circuit zijn we volledig gericht op de ontwikkeling en dat gaan we doorzetten in Saudi-Arabië", zegt de Italiaan.

Norris heeft vertrouwen in zijn werkgever. "Het team heeft snoeihard gewerkt, geleerd van Bahrein en wijzigingen doorgevoerd zodat we in Jeddah een beter weekend draaien", aldus de 23-jarige coureur. "Er is genoeg werk, maar ik vertrouw het team. Ze doen er alles aan om het voor ons beter te maken. Laten we er opnieuw voor gaan en alles geven!" Zijn Australische teamgenoot was teleurgesteld over zijn eerste Grand Prix, maar leerde toch een hoop. "Het is belangrijk dat we alles blijven geven", laat Piastri weten. "Ik weet dat het team alles doet om een herhaling van Bahrein te voorkomen en de beste auto te bouwen voor Lando en mij. Als team blijven we ervoor gaan en ik vertrouw er volledig op dat we komen waar we willen komen."