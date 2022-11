McLaren jaagt op Alpine: Alles-of-niets in laatste twee races

De Braziliaanse Grand Prix staat weer voor de deur. Waar het vorig jaar een verhitte aanloop was richting de climax van het seizoen, heeft Red Bull dit jaar beide kampioenschappen al in de tas. Hierdoor zijn alle ogen gericht op de strijd in het middenveld. McLaren strijdt dit jaar om de vierde plek in het constructeurskampioenschap met Alpine. Hoewel de Franse renstal over het algemeen de snellere van de twee is, worstelt het team veelvuldig met betrouwbaarheidsproblemen. In Mexico openden deze problemen de deuren voor een sublieme prestatie van Daniel Ricciardo, die door een uitstekende laatste stint zichzelf door het veld heen vocht tot P7. Mede door deze knappe prestatie, kijkt McLaren nog maar tegen een achterstand van zeven punten aan ten opzichte van Alpine.

Interview Ricciardo na Mexico

Ricciardo weet dat hij volgend jaar vervangen gaat worden door landgenoot Oscar Piastri, waardoor hij vastberaden is om de wereld te laten zien wat hij kan. “Ik heb onwijs veel zin in São Paulo. Ik denk dat het een leuk weekend gaat zijn voor de fans. Na een goed resultaat in Mexico zit de flow er bij mij lekker in. Ik hoop deze vorm vast te houden voor de resterende twee races”, vertelt de Australiër. Teamgenoot Lando Norris stipt aan dat de sprintrace een goede mogelijkheid is om zo ver mogelijk naar voren te komen. “We zitten in de laatste fase van het seizoen, dus we moeten alles geven wat we hebben”, doelt de Brit op de strijd in het constructeurskampioenschap.

McLaren-teambaas Andreas Seidl verwacht een spectaculair weekend in Brazilië. Voorgaande jaren was het niet altijd even makkelijk om in te halen op het circuit, maar de nieuwe generatie F1-auto’s heeft al op veel circuits bewezen dat inhalen een stuk makkelijker is voor de coureurs. “Het is superleuk om de nieuwe auto’s hier te zien racen. Het feit dat het een sprintweekend is, brengt daarnaast verschillende uitdagingen met zich mee. We krijgen uiteraard minder tijd om ons voor te bereiden tijdens de vrije trainingen. Tot slot moeten we ook extra reserveonderdelen meenemen, omdat de kans dat een coureur schade oploopt een stuk groter is door de sprintrace”, concludeert de Duitser. Ook Seidl is zich ervan bewust dat het alles-of-niets is. “We moeten gefocust blijven en ons uiterste best doen.”