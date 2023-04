McLaren viert dit jaar het zestigjarige bestaan van het Formule 1-team en hoopte dat ook groots te kunnen vieren met successen op de baan, maar daartoe bleken Lando Norris en Oscar Piastri met de MCL60 nog niet in staat. De bolide laat veel te wensen over, wat zich vertaalt in een vijfde plaats bij de constructeurs. Het team kwam er met name in de eerste twee races niet aan te pas en liet zelfs bij de lancering van de auto al weten dat het niet helemaal tevreden was en dat er hard gewerkt werd aan updates.

De eerste grote updates moeten dit weekend in Baku op de auto te vinden zijn. McLaren heeft, net als de concurrentie, de pauze van drie weken gebruikt om te zoeken naar oplossingen om de bolide beter te maken. Teambaas Andrea Stella weet dat zijn team 'nog veel werk te verrichten' heeft om Norris en Piastri een competitievere auto te geven, maar benadrukt dat er hard gewerkt is in de fabriek. "We nemen ook wat nieuwe onderdelen mee voor de MCL60", laat Stella weten. "We erkennen dat we in Baku misschien niet meteen de voordelen van deze nieuwe onderdelen zullen zien. Dit is een van de vele stappen binnen een breder plan om ons naar voren te helpen in het constructeurskampioenschap."

Veel tijd om de nieuwe onderdelen te testen krijgt McLaren niet in Baku. Door het sprintformat is er slechts één vrije training om de afstelling te perfectioneren, waarna de parc fermé-omstandigheden van kracht zijn en de teams nog maar weinig aan de auto mogen sleutelen. Daardoor moet deze binnen een uur gereed zijn voor de twee kwalificaties, de sprintrace én de hoofdrace. Desondanks kijkt Norris uit naar het weekend. "We hebben drie productieve weken gehad met wat simulatorwerk en analyses met mijn engineers, maar ik heb ook wat tijd genomen om uit te rusten en te resetten."

"Ik ben blij dat we weer op een stratencircuit rijden en dit nieuwe sprintformat proberen", voegt Norris toe. "Het wordt interessant om te zien hoe dit in zijn werking gaat en hopelijk zorgt het voor een goede show voor de fans. Het is een krap circuit, dus het is belangrijker dan ooit om er goed bij te blijven, want er zijn veel mogelijkheden om fouten te maken. Dat is nog belangrijker nu we alles optimaliseren en leren wat we kunnen over de nieuwe onderdelen die we dit weekend naar het circuit brengen. Laten we er weer tegenaan gaan", aldus de Brit.

Zijn Australische teamgenoot, Oscar Piastri, weet dat het een uitdaging wordt om binnen één uur tot een goede afstelling te komen, aangezien het stratencircuit een combinatie heeft van lange rechte stukken en bochtigere gedeelten. "We hebben veel werk in de simulator verricht om ervoor te zorgen dat we er meteen bij staan op vrijdag, zeker gezien het sprintformat waar ik naar uitkijk. Ik hoop voort te borduren op het momentum van Australië, waar ik mijn eerste Formule 1-punten pakte. We hebben nog veel werk te verrichten en een lange weg te gaan, dus ik zal mijn hoofd koel houden en hard blijven werken", aldus de rookie.