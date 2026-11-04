Formule 1 GP van Brazilië
McLaren introduceert F1-voorvleugelconcept voor 2027 in Braziliaanse GP
McLaren zal zijn auto voor 2026 verder updaten op Interlagos, met onderdelen die moeten worden meegenomen naar de challenger van volgend jaar
Benjamin Vinel
Gepubliceerd: 4 nov 2026, 08:56
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McLaren introduceert tijdens de Grand Prix van Brazilië van dit weekend upgrades voor zijn MCL40 Formule 1-auto, met een voorvleugelconcept dat naar verwachting ook op de 2027-auto te zien zal zijn.
Het team was naar de kop opgerukt toen het de MCL40 in Hongarije ingrijpend vernieuwde, waarbij Lando Norris die race en de daaropvolgende race op Zandvoort won, maar sindsdien is het teruggezakt in de pikorde, ondanks de introductie van nog een omvangrijk upgradepakket in Bakoe en verdere nieuwe onderdelen in Austin.
McLaren had in de laatste vier kwalificaties de op drie na snelste auto, met gemiddeld 0,511 seconde achterstand op pole position en 0,236 seconde verschil met de op twee na snelste auto, maar werkt nog steeds aan het verbeteren van de MCL40 – met het oog op 2027.
“We hebben enkele updates voor de auto op het gebied van de voorvleugel, achtervleugel en enkele vloeronderdelen als onderdeel van onze normale ontwikkelingscyclus”, zei Peter Prodromou, chief technical officer aerodynamics. “Het doel is om terrein goed te maken, onze prestaties in de resterende races te verbeteren en momentum op te bouwen richting volgend jaar.
“Sao Paulo is in het verleden een goed circuit voor ons geweest en is een redelijk representatief circuit, dus we hopen dat deze upgrades ons kunnen helpen weer een stap richting de voorkant te zetten.
Peter Prodromou, McLaren Technical Director Aerodynamics
Photo by: McLaren
“Het seizoen is nog niet voorbij: deze upgrades zijn ontworpen om de auto nu te verbeteren en ons te helpen in onze strijd om de derde plaats in het kampioenschap. Hoewel de lessen die we uit deze upgrades trekken worden meegenomen in de ontwikkeling van volgend jaar, verwachten we ook het concept van de nieuwe voorvleugel mee te nemen naar de lanceringsspecificatie van de auto van volgend jaar.”
McLaren heeft een achterstand van 17 punten op het als derde geklasseerde Red Bull, maar scoorde in de laatste vijf ronden slechts 59 punten tegenover 152 voor zijn rivaal.
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De race in Mexico was nog steeds bemoedigend, met Norris als vijfde op slechts 12 seconden van racewinnaar Max Verstappen, maar de regerend wereldkampioen was niet optimistisch voor de komende paar ronden.
“Als we naar Bakoe en dat soort dingen kijken, denk ik dat we nog steeds snelheid tekort zullen komen”, zei hij zondagavond. “Dus we moeten de auto op bepaalde circuits en op bepaalde gebieden nog veel meer verbeteren.
“Vandaag was het goed, maar ik ben er niet van overtuigd dat we ineens goed zouden zijn als we teruggaan naar de circuits waar we het moeilijk hadden. Vandaag lag ons gewoon, maar ik wil qua prestaties niet afhankelijk zijn van een beetje hoop en geluk.
“We weten wat we moeten verbeteren, het kost alleen tijd, en hopelijk kunnen we in Brazilië een betere dag hebben.”
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- Het Motorsport.com-team
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