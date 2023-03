McLaren gaat innovatieve sponsorpanelen inzetten tijdens F1-races

Tijdens de Amerikaanse Grand Prix van afgelopen jaar voerde McLaren voor het eerst een proef uit met panelen aan weerszijden van de cockpit, waarop afwisselend verschillende sponsorlogo's getoond kunnen worden. Op het Circuit of the Americas werden de panelen - die door Seamless Digital geproduceerd worden, slechts 200 gram wegen en vanaf de onboardcamera te zien zijn - alleen nog gebruikt tijdens de vrije trainingen. McLaren wilde destijds een blik werpen op de effectiviteit en de mogelijke gevolgen voor het gewicht, voordat een besluit genomen zou worden of er ook in de races mee gereden zou gaan worden.

Voor de start van het F1-seizoen 2023 heeft McLaren de knoop doorgehakt en besloten om de nieuwe technologie ook tijdens de kwalificaties en races te gaan gebruiken. De twee panelen zijn gereserveerd voor sponsor Google Chrome, dat hierdoor tijdens de kwalificaties en races verschillende boodschappen kan vertonen op de MCL60. Daarnaast heeft Seamless Digital een vergelijkbaar systeem ontwikkeld dat op de helmen van de coureurs gemonteerd kan worden. Dit paneeltje weegt slechts 16 gram. Het is nog niet duidelijk of het paneel voor de helm ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden.

Het idee voor panelen waarop verschillende sponsoruitingen getoond kunnen worden is niet nieuw. Bij het voormalige F1-team van Manor kwam het idee ter sprake toen er gekeken werd naar hoe de problemen qua sponsoring opgelost konden worden. Mark Turner, de CEO van Seamless Digital, werkte destijds voor die renstal. "Manor ontwierp kleurstellingen met grote lege vlakken voor titelsponsors, die maar niet kwamen", legt Turner uit. "Daardoor vroegen wij onszelf af: hoe kan je op een andere manier geld ophalen in de sport, zodat je niet afhankelijk bent van één grote partner? En welke technologie kan daar bij helpen? We hebben toen gekeken naar hoe je merken snel kan laten wisselen. Kan dat gedurende een race? Of per sector? Kunnen we verschillende merken hebben aan de linker- en rechterkant van de auto? De impact moest maximaal zijn, terwijl de straf qua gewicht minimaal moest zijn. Zodoende kwam deze gedachte opzetten."

