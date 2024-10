McLaren vraagt de FIA-stewards met een 'right of review'-procedure om opnieuw te kijken naar het duel tussen Max Verstappen en Lando Norris. Het team uit Woking legt zich niet neer bij de tijdstraf voor laatstgenoemde en probeert die alsnog van tafel te krijgen. Tijdens de mediadag in Mexico-Stad ging het eveneens veel over de richtlijnen die zijn gehanteerd, waarbij Norris de zaak omdraaide en stelde dat hij Verstappen al voorbij was en dat hij daarna slechts verdedigde. Marije Dijkstra en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als Verstappens reactie en hoe de 'right of review'-procedure die McLaren heeft aangevraagd er precies uitziet. Verder wordt uitgelegd welke effecten de hoogte van Mexico-Stad allemaal heeft op de teams, van de afstelling tot aan de turbo. En volop aandacht voor Oscar Piastri die reageert op de Red Bull-geruchten, Ferrari dat het momentum wil vasthouden en Mercedes dat in Mexico antwoorden denkt te krijgen over de updates uit Austin.

