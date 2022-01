McLaren in gesprek met Audi, deal Red Bull-Porsche aannemelijker

De Volkswagen Group staat op het punt om vanaf de nieuwe motorenreglementen in 2026 toe te treden tot de Formule 1. Naar verluidt overweegt VW twee opties voor een F1-entree: onder de naam Audi een samenwerking aangaan met McLaren, of een entree van Porsche bij Red Bull Racing. McLaren heeft de eerste gesprekken met de VW Group inmiddels gevoerd. De bal ligt nu bij de automobielgigant.

Tijdens een media-event in de McLaren-fabriek in Woking liet CEO Zak Brown doorschemeren dat de Red Bull-optie een voorsprong lijkt te hebben. Desondanks wacht hij geduldig af wat er staat te gebeuren: “Ik heb gehoord dat er wat gaande is met Red Bull op Porsche-vlak. Volkswagen heeft met een aantal mensen op de grid gesproken en, zoals je je kunt voorstellen, hebben ook wij gesprekken gevoerd. Maar op de korte en middellange termijn zijn wij zeer blij met de huidige gang van zaken [met Mercedes als motorpartner]. We wachten dus gewoon af. Treden ze wel toe tot de sport? Want ik denk dat dat nog niet definitief bepaald is. Wij hebben voor deze termijn nog een contract. Uiteraard evalueren we wie waar staat in de sport. Daarna nemen we te zijner tijd een beslissing over wat we in 2026 gaan doen.”

Kan een F1-klantenteam wereldkampioen worden?

De renstal uit Woking stapte vorig seizoen met een meerjarige deal over op de motoren van Mercedes. Die samenwerking blijft duren tot het einde van deze reglementencyclus. Hoewel het lang de vraag was of een klantenteam een wereldtitel kan winnen, is Brown daarvan overtuigd: “Wij kunnen met een Mercedes-motor winnen. Ik weet dat al lange tijd het gevoel overheerst dat je niet kunt winnen met een klantenmotor. Ik denk dat dat wel kan, en ik heb er het volste vertrouwen in dat onze Mercedes power unit identiek is aan die van het fabrieksteam. We hebben niets gezien dat op iets anders kan wijzen. Qua algeheel ontwerpconcept heb je een kleine achterstand, want zij weten natuurlijk beter hoe hun eigen vormgeving eruit ziet. Als klantenteam heb je dus iets van een achterstand. Maar niet qua power unit zelf.”

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Foto: Steven Tee / Motorsport Images