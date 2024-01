Al voor zijn komst in de Formule 1 was er een hoop te doen om Oscar Piastri. De Australiër werd drie keer op rij in zijn rookiejaar kampioen, met de Formule 2-titel van 2021. Het leverde hem echter geen zitje in de F1 op, aangezien Alpine al Fernando Alonso en Esteban Ocon had vastgelegd voor 2022. Hij moest daarom langs de zijlijn toekijken, maar hij bleef niet stilstaan. Op de achtergrond werkte manager Mark Webber aan een deal met McLaren, een overstap waar Piastri geen spijt van zou krijgen. Het seizoen begon dramatisch voor McLaren, maar dankzij updates zette het gedurende het jaar grote stappen vooruit. Dat stelde Piastri in staat om de sprintrace in Qatar te winnen. Bovendien deed de rookie het niet onverdienstelijk naast zijn meer ervaren teamgenoot Lando Norris, al moest hij wel genoegen nemen met de negende plaats in het kampioenschap ten opzichte van de zesde plaats voor de Brit.

Na het debuutseizoen van Piastri, die bijtekende tot en met 2026, stelt teambaas Andrea Stella dat de hype rondom de talentvolle coureur 'volledig terecht' is. "Oscar heeft in mijn optiek alle verwachtingen overtroffen", zegt Stella tegen Speedcafe. "We waren optimistisch. We wilden absoluut heel graag dat Oscar zijn eerste seizoen in de Formule 1 bij McLaren zou rijden, maar waartoe hij in staat was op, en in zekere zin ook naast, de baan, was boven verwachting. We hebben een aantal uitstekende punten gezien."

Als eerste noemt Stella de 'pure snelheid' van de 22-jarige coureur uit Melbourne. "En hij haast zich niet om die snelheid te laten zien wanneer het niet nodig is om het te laten zien", legt de McLaren-teambaas uit, die dat 'interessant gedrag' noemt. "In de eerste vrije training is het niet nodig om tot het uiterste te gaan. In die sessie moet je opbouwen, je moet de elementen en details leren die je op een gegeven moment bij elkaar moet voegen om snelle ronden af te leveren."

Het is dus volgens Stella niet alleen die pure snelheid, maar ook de manier waarop Piastri deze opbouwt. "Als je het niet zou weten, zou je niet zeggen dat hij een rookie is", voegt Stella toe. Hij ziet in Piastri een 'zeer koele, heel kalme en heel beheerste' coureur. "Hij blijft daardoor het productiefst. Het is al lastig voor mensen die niet onder druk staan zoals een Formule 1-coureur, dus het is nog lastiger wanneer je wel onder die druk staat! Maar hij bleef steeds ogenschijnlijk kalm, wat naar mijn idee erg belangrijk is voor je hersenen, om te verwerken wat belangrijk is. Dat is een kwaliteit van Oscar... Ofwel het is een natuurlijke gave, of hij heeft dat door de jaren heen in zijn carrière ontwikkeld."