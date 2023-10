Oscar Piastri had in de Grand Prix van Japan een iets andere strategie dan teamgenoot Lando Norris. Piastri probeerde te profiteren van een virtuele safety car en ging daardoor enkele ronden eerder naar binnen. Door die undercut kwam de Australiër voor zijn teamgenoot terecht, maar Norris had de versere banden richting het einde van die stint. Daardoor drong Norris op de boordradio aan om hem erlangs te laten om zo min mogelijk tijd te verliezen.

Dit soort teamorders kwamen bij McLaren ook al van pas in Hongarije en Italië. Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella heeft zijn team er goed aan gedaan door de coureurs van positie te laten wisselen wanneer het nodig was, maar hij geeft ook toe dat hij er niet op zit te wachten om continu te moeten ingrijpen. Volgens Stella was de teamorder in Japan 'veel, veel makkelijker' dan in Hongarije en Italië, omdat het in die gevallen 'stressvol' was. "En als ik stressvol zeg, dan bedoel ik ook stressvol omdat we voor stress zorgden tussen onze coureurs. Dat hadden we kunnen voorkomen", erkent de Italiaan. "Dat hebben we beoordeeld. Het kan in de toekomst nog eens gebeuren, maar als het te vermijden is dan moeten we dat ook doen."

"In dit geval," vervolgt Stella, "was het onze aanpak om te zien hoe snel Lando het gat zou dichten en of de inhaalactie op natuurlijke wijze zou plaatsvinden. Toen we zagen dat het niet zo natuurlijk zou gaan, verzochten we de coureurs om van positie te wisselen zodat beide coureurs geen tijd zouden verliezen."

Uiteindelijk was het verschil in rondetijden tussen de McLaren-teamgenoten behoorlijk groot waardoor de teamorders makkelijker waren, al kwam dat volgens Stella ook door de hoge bandenslijtage. "In een race als deze win je een tiende voor elke ronde dat je je banden spaart en een ronde later een pitstop maakt. In dit geval maakte Lando zes ronden later zijn pitstop, dus zijn auto was automatisch zes tienden sneller dan de andere. Daarnaast moet ik zeggen dat Lando's tempo in absolute zin erg goed was. We moeten met Oscar kijken waar hij één of twee tienden aan tempo had kunnen winnen die hij tekort kwam ten opzichte van Lando", besluit de Italiaan.

