Afgelopen zaterdag moest iedereen de McLaren-hospitality verlaten vanwege een brand. Het resulteerde in schade aan het gebouw en daarom moeten er eerst reparatiewerkzaamheden uitgevoerd worden alvorens deze weer gebruikt kan worden. McLaren hoopt dat het hospitality-gebouw op tijd gereed kan zijn voordat de zomerstop begint, dus uiterlijk bij de Grand Prix van België. De brand zou ergens tussen de twee verdiepingen zijn begonnen, waardoor het lastig was om de precieze oorzaak van de brand aan te wijzen.

Personeel en marshals probeerden de brand te blussen, maar uiteindelijk kwam de brandweer er snel bij om te voorkomen dat de brand zou overslaan naar nabijgelegen hospitality-gebouwen. Er bleef echter veel rook uit de Team Hub komen en deze zou de rest van het weekend ook niet meer in gebruik genomen worden. Het betekende dus dat Lando Norris en Oscar Piastri naar de engineering trucks moesten terwijl McLaren-CEO Zak Brown een plek kreeg aangeboden in het motorhome van de FIA, waar hij het kantoor van FIA-president Mohammed Ben Sulayem tijdelijk mocht gebruiken.

McLaren moet zijn hospitality nu goed reinigen, maar de schade zou uiteindelijk in die zin meevallen dat het gebouw dus nog voor de zomerstop weer ingezet zou moeten worden. Na het behalen van de pole-position gaf Norris nog aan te twijfelen of het gebouw überhaupt weer zou terugkeren na de brand. "Het is jammer dat deze vandaag of morgen niet gebruikt zal worden, en misschien niet eens meer in de toekomst. Maar daar weet ik nu nog niets van af", zei de Brit.

De herstelwerkzaamheden betekenen wel dat McLaren voor de races in Oostenrijk en Groot-Brittannië, die samen met Spanje een triple-header vormen, naar een ander hospitality-gebouw moet grijpen. Het team weet momenteel nog niet wat het plan is voor de race op Silverstone. Hoewel er persoonlijke items waren achtergebleven in het gebouw ten tijde van de evacuatie, hoefde het team naar eigen zeggen geen spullen te lenen van andere teams om ongestoord deel te kunnen nemen aan de Grand Prix van Spanje. Bij de brand raakte niemand gewond, wel werden twee personeelsleden uit voorzorg behandeld. Een daarvan ging uiteindelijk naar het ziekenhuis ter controle, maar die is sindsdien ook weer ontslagen uit het ziekenhuis.