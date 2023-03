McLaren hoopt F1-windtunnel in juni te kunnen gaan gebruiken

Al jaren kampt het McLaren F1 Team met een verouderde windtunnel. Vanaf zijn komst in 2019 maakte voormalig teambaas Andreas Seidl zich hard voor de komst van een gloednieuwe en hypermoderne windtunnel en simulator. Volgens de Duitser raakte het Britse team achterop bij de concurrentie door de verouderde faciliteiten. De coronapandemie zorgde voor flinke vertraging, maar de ingebruikname lijkt aanstaande.

Seidls opvolger Andrea Stella geeft een update: “We zijn hoopvol dat we in juni de auto in de windtunnel kunnen testen. Tegen die tijd zal dat de nieuwe auto al zijn. De windtunnel is al in bedrijf genomen, maar er is een proces van kalibratie nodig, om de druk, snelheid en krachten te meten. Dat vereist wat aanpassingen. Qua hardware is hij op orde, de windturbine werkt. Ik kan het vanuit mijn kantoor horen. Het bewijst dat we progressie boeken, maar we kunnen er nog geen relevante tests met een auto uitvoeren. Bij een nieuwe windtunnel heb je een referentiemodel nodig om de correlatie en nauwkeurigheid te controleren. We zijn niet van plan om dat met de huidige auto te doen, daar gebruiken we een ouder model voor. Zo leren we meer over de nieuwe windtunnel en kunnen we hem hopelijk inzetten voor de ontwikkeling van de wagen voor 2024.”

Met een busje naar Keulen

Met de nieuwe windtunnel moet niet alleen de kwaliteit van het ontwikkelingswerk verbeteren, ook de snelheid ervan. McLaren huurt nu de windtunnel van Toyota in Keulen, wat inhoudt dat er veel tijd verloren gaat met de logistiek naar Duitsland. “Wanneer we een ontwerp hebben, produceren we de onderdelen voor het testmodel. Vervolgens rijdt er een busje naar Keulen. Daardoor verliezen we een paar dagen”, legt Stella uit. “De Formule 1 is zo’n snelle business, deze werkwijze werkt niet. Ik wil de windtunnel niet te vaak noemen want dan klinkt het als een excuus, maar het houdt ons zeker tegen. Al deze vertragende stappen die je moet nemen om een onderdeel in de windtunnel te testen, gaat ten koste van de ontwikkelingssnelheid.”