McLaren hoopt in F1-seizoen 2022 op betere balans in nieuwe MCL36

McLaren beleefde een solide 2021-seizoen, inbegrepen met een prachtige 1-2 overwinning voor Daniel Ricciardo en Lando Norris in de Italiaanse Grand Prix. Toch hield het team uit Woking de derde plaats in het kampioenschap bij de constructeurs, die het in 2020 veroverde, niet vast. Na een flinke strijd met Ferrari moest McLaren genoegen nemen met de vierde plek. De McLaren MCL35 blonk met name uit op hogesnelheidsbanen, door een hoge efficiëntie en een relatief lage luchtweerstand. Echter leverde het Britse team in op circuits met een lage snelheid. James Key, technisch directeur bij McLaren, hoopt dat McLaren in 2022 deze zwakke punten aanpakt en een meer gebalanceerde auto creëert.

"Bij de 2020-auto hebben we, net als met de bolide het jaar daarvoor, veel aandacht besteed aan de weerstand. Dit was voor mijn tijd, maar ik weet dat het prioriteit had bij die auto [in 2019]. Dit werd doorgezet. Ik denk dat het remmen in een rechte lijn en de bochten op hogere snelheid onze sterkere punten waren. Hiermee lieten we zien wat de basis van de auto levert", vertelt Key, die aangeeft dat er daarom juist op het vlak van lagesnelheidsbochten werd ingeleverd. "We hebben hier in 2020 en 2021 aan gewerkt, al zijn we er nog niet helemaal. De auto is nog niet zo sterk als in de hogesnelheidsbochten. We hebben in 2021 met name geprobeerd deze problemen aan te kaarten. Helaas kun je niet zomaar een knop omdraaien waarna het werkt. Het kost tijd om het te laten werken. Daarom wisten we dat Zandvoort lastig werd, maar tegelijkertijd wisten we ook dat Monza sterk ging verlopen."

Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor McLaren

Nu de Formule 1 overgaat op geheel nieuwe technische reglementen, waarbij de auto's gebruik gaan maken van het grondeffect, is Key van mening dat de herziening van de regels een goede gelegenheid biedt om de problemen harder aan te pakken. Dit geeft alleen geen garanties dat de nieuwe auto nog steeds sterk kan zijn op hogesnelheidsbanen. "Het is denk ik meer een kwestie van een auto te hebben die zijn zwakke punten aanvalt en niet zijn sterke punten. De basis van de 2022-auto's betekent waarschijnlijk dat het gemakkelijker is om onze sterke punten te behouden, al zijn deze relatief. We kennen de sterke punten van onze vorige auto, maar ik weet niet waar andere teams [in 2022] staan. Misschien is er dan wel een ander scenario. Wij proberen een meer gebalanceerde auto te krijgen, die in verschillende omstandigheden goed uit de verf komt. Dat is wat we hadden geprobeerd bij ongewijzigde reglementen. We proberen nu hetzelfde, maar dan met een andere regulatie."

De onthulling van de MCL36 vindt plaats op 11 februari tijdens een evenement in het McLaren Technology Centre, waar ook de overige race-activiteiten onder de aandacht worden gebracht.