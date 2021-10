McLaren houdt hoop dat F1-kalender 2022 personeel ontziet

Op 15 oktober brengt de F1 naar verwachting de kalender voor 2022 naar buiten. Dat gebeurt dan na de aanstaande bijeenkomst van de World Motor Sport Council van de FIA. Hoe het nieuwe schema er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Wel gaf F1 CEO Stefano Domenicali deze week aan dat de sport voor 2022 mikt op een recordkalender met 23 races, die in een korter tijdsbestek worden afgewerkt. Dat houdt in dat de impopulaire triple-headers opnieuw nodig zullen zijn om het schema rond te krijgen. Op dat front wordt wel gesteld dat de sport veranderingen aanbrengt in de volgorde van de races, om daarmee de belasting op het personeel zo laag mogelijk te houden.

Een van de meest uitgesproken tegenstanders van de triple-headers, die een zware belasting vormen voor het personeel van de teams, is McLaren-baas Andreas Seidl. Hoewel het vooruitzicht dus is dat ze in 2022 opnieuw meerdere keren op de kalender staan, houdt de Duitser hoop dat het personeel enigszins gespaard wordt. “We hebben een helder standpunt rond wat wij willen zien in toekomstige kalenders. We begrijpen dat daar tijd voor nodig is, ook voor de transitie. Maar ons standpunt is niet veranderd”, vertelde Seidl. “De ideale kalender is een kalender met 20 races, waarvan misschien vijftien vaststaande evenementen en de mogelijkheid om bijvoorbeeld vijf races te rouleren. Op die manier kunnen we ook nieuwe markten of locaties ontdekken.”

“Het is belangrijk dat deze twintig evenementen zodanig ingepland worden dat het ook duurzaam is voor onze mensen en het milieu. Ik denk dat Stefano [Domenicali] naar al deze zaken kijkt, want uiteindelijk is het zijn werk en zijn verantwoordelijkheid. We hebben veel vertrouwen dat hij daarbij de juiste balans vindt tussen de commerciële belangen die wij als team hebben, maar ook in het zorgen voor zijn mensen, onze mensen en iedereen die onderdeel is van dit circus. Het belangrijkste is dat we een goede dialoog hebben met de F1, vooral met Stefano. Ik denk dat we nu gewoon moeten wachten tot de kalender gepubliceerd wordt en wat de plannen zijn voor volgend jaar.”

Haas F1-teambaas Guenther Steiner is ook geen liefhebber van races in drie opeenvolgende weekenden. Desondanks is hij zich er ook van bewust dat het een noodzakelijk kwaad is als de F1 door wil gaan met het huidige aantal races. “Het kan zijn dat ze een aantal triple-headers op de kalender zetten - een aantal, maar niet te veel - om te garanderen dat de kalender past bij wat we willen doen. Leuk of niet, het is uiteindelijk onderdeel van ons werk en we kunnen niet altijd beslissen. Als je het vergelijkt met mensen in de entertainmentindustrie en bij concerten: voor hen is het een doorlopende triple-header, want zij gaan nooit naar huis zodra de zes maanden durende tour start. Ik weet niet hoeveel er volgend jaar zijn. Ik denk dat het er misschien een paar zijn en daar moeten we zo goed mogelijk mee omgaan, want het is nu onderdeel van onze business.”