McLaren hint naar F1-test voor jonge IndyCar-coureurs

McLaren focust zich de afgelopen periode ook meer op races buiten de Formule 1, met name de IndyCar. Het team veroorzaakte wat opschudding deze week toen het aankondigde dat het nieuwe Arrow McLaren SP IndyCar-team niet verder zou gaan met James Hinchcliffe. In plaats daarvan komen de 20-jarige Mexicaan Patricio O'Ward en de 22-jarige Amerikaan Askew in de wagens van het team. Beide zijn de voorbije jaren Indy Lights-kampioen geworden.

Zak Brown zei desgevraagd tegen Motorsport.com dat er een kans was dat McLaren de beide coureurs volgend seizoen laat testen. "Hoewel de projecten los van elkaar staan vullen ze elkaar commercieel gezien aan. En we hebben geen jonge rijder onder contract voor 2020. Ik zou dus niet verbaasd zijn als ik ze in een van onze F1-auto's zou zien voor een rookie-test", gaf hij aan.

De tests tijdens het seizoen, die de F1-teams de mogelijkheid bieden om rookies wat ervaring op te laten doen, zullen volgend jaar wat beperkter zijn. Wel kunnen de teams met de test in Abu Dhabi aan het einde van het jaar waarschijnlijk twee vliegen in één klap slaan, door jonge rijders een zitje aan te bieden en de nieuwe 18-inch banden voor het seizoen 2021 uit te proberen. Volgens de regels van 2021 zullen alle teams verplicht zijn om een rookie te laten rijden in ten minste twee trainingsessies op een vrijdag.

Speculaties over F1-terugkeer van Alonso

Fernando Alonso liet zich onlangs ontvallen dat hij wel eens terug zou kunnen keren in de koningsklasse als de reglementen van 2021 hem aanstaan. McLaren sluit vooralsnog niet uit hem in de toekomst weer aan boord te willen halen. Brown: "We hebben onze pijlen gericht op de F1 met de huidige line-up, maar afhankelijk van de andere activiteiten die er zijn, blijven we erg open-minded over het voortzetten van onze samenwerking met Fernando." Wat betreft zijn agenda voor 2020 is op dit moment alleen bevestigd dat hij aan de Dakar Rally mee gaat doen met Toyota.