Enkele seizoenen geleden stond McLaren bekend als het team waarvan de pitstops niet altijd even goed gingen. De bandenwissels duurden lang en er werden regelmatig fouten gemaakt. Onder leiding van de vorige teambaas, Andreas Seidl, werden pitstops gezien als prioriteit om te verbeteren. Het betaalde zich uit, want vorig jaar was McLaren een van de snelste teams in de pitstraat.

“Los van de resultaten op de baan is er een reis die je aflegt als je een raceteam ontwikkelt”, zegt de nieuwe teambaas Andrea Stella, die de afgelopen jaren fungeerde als sportief directeur voor zijn recente promotie. Er zijn technische aspecten, operationele aspecten en pitstops. Er zijn ook aspecten die steeds relevanter worden als het gaat om de huidige F1-kalender. Dat zijn het welzijn van de mensen, de logistiek, efficiëntie en hoe je omgaat met racen in relatie met de kosten. Op al die gebieden hebben we doelen gesteld qua ontwikkeling. Doelen die je al behaalt met het finetunen van de organisatie, het ontwikkelen van talent, het selecteren van leiders en het doen van de juiste oefeningen op te trainen, enzovoorts.”

Lastig met wisselende crew

Volgens Stella was het verbeteren van de pitstops geen makkelijke taak, omdat die beïnvloed werd door het reguliere roteren van personeel dat gebeurt in een lang seizoen. “We wilden doorgaan met het verbeteren van de pitstops. Ik denk dat het gelukt is, daar zijn we blij mee. Het was niet zo simpel als: oké, laten we meer oefenen. Je moet een goede infrastructuur hebben op de fabriek. Je moet ruimte hebben om te oefenen en spullen ontwikkelen om de jongens die hier komen om zich bij te pitcrew aan te sluiten te trainen. Van buiten ziet iedereen er hetzelfde uit, maar dat is niet het geval. Dat is best wel een uitdaging, omdat het zo precies is. Het is zo een atletische oefening, dat je het liefst altijd dezelfde formatie wil hebben. Voor pitstops moet je dus hardware ontwikkelen. Op al die gebieden hadden we doelen qua op het gebied van ontwikkeling. Ik zou willen zeggen dat we best wel blij zijn met wat we behaald hebben. Sommige resultaten die we in 2022 bereikt hebben, waren de jaren daarvoor simpelweg niet haalbaar. Bijvoorbeeld de pitstop van onder de twee seconden die we neerzetten in Mexico, of gewoon de consistentie die we bereikten.”

Stella geeft toe dat er nog meer werk aan de winkel is voordat McLaren regelmatig de snelste pitstops kan neerzetten. “Volgens sommige berekeningen liggen we nu ongeveer tussen de tweede en de derde plaats bij de beste teams van de pitstops. Om de beste te worden, moeten we nog zeker een goed jaar werken.”