McLaren heeft back-up klaarstaan bij eventuele schorsing Norris

McLaren-coureur Lando Norris finishte de Grand Prix van Oostenrijk op een uitstekende derde plaats, maar hij liep tijdens de race op de Red Bull Ring na een akkefietje met Sergio Perez averij op in de vorm van een tijdstraf van vijf seconden en twee strafpunten. Daarmee kwam de Engelsman op een totaal van tien strafpunten, waar twaalf strafpunten het maximum toegestane aantal is.

Hoewel die strafpunten hem dus niet direct pijn doen en hij er inmiddels weer twee verloor, zit Norris gevaarlijk dicht tegen een schorsing aan. Zo’n schorsing krijgt een F1-coureur als hij binnen een jaar twaalf strafpunten bij elkaar rijdt. Vorige week kwam Norris dus op tien strafpunten, maar op zaterdag 10 juli werden twee strafpunten van 10 juli 2020 (opgelopen tijdens VT1 van de GP van Stiermarken in 2020) weggestreept.

Norris heeft dus weer wat marge, maar bij McLaren is men er niet helemaal gerust op dat hij ongeschonden de zomerstop haalt. Teambaas Andreas Seidl laat aan RTL Duitsland weten dat het team uit Woking een back-up plan klaar heeft liggen, mocht het inderdaad tot een raceverbod komen voor Norris. “We zijn er niet helemaal gerust op. We lopen een fundamenteel risico”, schetst Seidl de situatie. Motorleverancier Mercedes zou bij een eventuele schorsing uitkomst moeten bieden, vervolgt de Duitser. “We hebben een overeenkomst met Mercedes wat betreft reservecoureurs.”

Bij dat team is Stoffel Vandoorne de eerste reservecoureur, maar ook Nyck de Vries en Nico Hülkenberg staan op het lijstje van invallers bij Mercedes. De twee Formule E-coureurs zijn volgend weekend waarschijnlijk aanwezig in Engeland, een week later vindt namelijk de E-Prix van Londen plaats. Hülkenberg is ook paraat. De Duitser is niet alleen reserve bij Mercedes, maar ook bij Aston Martin. Vorig jaar verving hij bij dat team (toen nog Racing Point geheten) op Silverstone de zieke Sergio Perez.