“Michael had zijn derde wereldtitel eerder kunnen winnen. Zonder zijn crash had hij in 1999 wereldkampioen kunnen worden, maar wij [McLaren] hadden in 2000 kunnen zegevieren zonder technische problemen”, concludeert Norbert Haug in de F1-podcast Beyond the Grid. De voormalig topman van de autosportafdeling van Mercedes was in de jaren rond de eeuwwisseling nauw betrokken bij de intense strijd tussen Ferrari en McLaren om de F1-wereldtitels. Een periode waarin Michael Schumacher de tegenstander was van Mika Hakkinen. “Het was een geweldige periode en een intense strijd, waarvan Spa-Francorchamps in 2000 het schoolvoorbeeld was.”

Schumacher was in 1996 naar Ferrari getogen, nadat hij in de voorgaande jaren twee keer wereldkampioen was geworden bij Benetton. Vanaf 1997 deed de Duitser serieus mee om de wereldtitel, maar hij greep tot 2000 mis. Dat gebeurde in 1998 en 1999 door toedoen van McLaren, dat aan de hand van de auto’s van Adrian Newey wereldkampioen werd met Hakkinen. Er is echter gesproken over de mogelijkheden om Schumacher voor 1999 naar McLaren te halen, zo onthulde Haug. “We waren fanatieke tegenstanders, maar we hadden in de paddock en op het circuit altijd een goede verstandhouding met elkaar. Ik grapte vaak dat we het samen eens een keer zouden moeten proberen. In 1998 zijn er een aantal geheime onderhandelingen gevoerd, die uiteindelijk op niets uitliepen.”

Hoe dicht was Schumacher dan bij een overstap naar McLaren, om daar teamgenoot van Hakkinen te worden? “In theorie had het kunnen gebeuren, maar uiteindelijk kregen we het niet voor elkaar. Het is wat het is”, vervolgt Haug zijn verhaal. “Het was niet geheel onmogelijk, want in 1998 waren wij erg goed met de auto van Adrian Newey. Dat was voor iedere coureur aantrekkelijk.” Uiteindelijk kwam het dus niet tot een overstap en Schumacher zou Ferrari tot eind 2006 trouw blijven. Voordat de Duitser voor het eerst met F1-pensioen ging aan het eind van dat jaar, hadden hij en de Scuderia de tot dan toe succesvolste reeks ooit neergezet in de Formule 1. Ferrari werd vanaf 1999 zes jaar op rij constructeurskampioen, Schumacher begon in 2000 aan zijn recordreeks met vijf opeenvolgende wereldtitels.