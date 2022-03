McLaren wees extra testdag Haas af: "Was een voordeel geweest"

Vanwege een technisch probleem met een vliegtuig kwam de vracht van Haas pas dinsdagavond aan in Bahrein. Deze vertraging kostte de Amerikaanse formatie een aantal kostbare testuren, want pas op donderdagmiddag kon er voor het eerst gereden worden met de VF-22. De vier verloren uren wil Haas graag inhalen en teambaas Guenther Steiner stelde voor dit op zondagochtend te doen. Diverse F1-teams wezen dit idee echter af, maar opperden wel om Haas de tijd op vrijdag- en zaterdagavond te laten inhalen. McLaren was één van de formaties die tegen de zondag was. Volgens Andreas Seidl krijgt Haas hiermee ook een extra avond om data te verwerken en dat vindt de Duitser niet eerlijk.

Sommige mensen moeten nadenken voordat ze opmerkingen maken over eerlijkheid Guenther Steiner

Naar verluidt was het McLaren dat het idee opperde om Haas langer te laten doorgaan op de officiële testdagen. "Wij helpen Haas door ze die verloren uren terug te geven", aldus de McLaren-teambaas. "Het is een eerlijke oplossing. In deze situaties is het belangrijk dat je je gezonde verstand gebruikt en een oplossing bedenkt die ook op andere soortgelijke momenten gebruikt kan worden."

De reglementen schrijven voor dat pre-season tests niet langer dan drie dagen achter elkaar mogen duren en dat F1-teams niet alleen mogen testen. Gevreesd werd dat te veel coulance richting Haas de deur zou hebben opengezet voor teams om hier in de toekomst voordeel uit te halen. Seidl vindt het dan ook onredelijk om Haas een extra dag te geven. "We hebben slechts zes testdagen", vervolgt hij. "Als je een extra testdag toekent, betekent dit ook een extra avond om aan de auto te werken en daar voordeel uit te halen. Dit is het compromis waar we op uitgekomen zijn. Het wordt door alle teams gesteund. Ik denk dat het niet meer dan eerlijk is."

Red Bull en Alpine zijn het eens met McLaren

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer en Red Bull-teambaas Christian Horner vallen Seidl bij. Horner spreekt over een "volledig logische oplossing", terwijl Szafnauer zegt dat Alpine Haas helpt met deze beslissing. Horner vindt echter wel dat de FIA dergelijke zaken eigenlijk moet behandelen en beslissingen hierover moet nemen, zonder daarbij de teams te betrekken.

Haas-teambaas Steiner houdt echter vol dat het toestaan van testen op zondag een eerlijkere oplossing zou zijn geweest. De Italiaan is niet blij met de verloren ochtend en vindt dat Haas er het onjuiste voor terugkrijgt. "We hebben nooit om een avondsessie gevraagd, we vroegen puur om de zondag", aldus Steiner. "Ik denk dat het een veel eerlijkere en betere oplossing zou zijn. Nu klagen sommigen dat wij meer in de avond kunnen rijden en anderen weer niet, wetende dat de race in de avonduren wordt verreden. We maken de opgelopen schade wel weer goed, zoals we altijd doen. Ik ben hier ook niet om te klagen, want ik wil niet klagen. Maar ik denk dat sommige mensen meer moeten nadenken voordat ze opmerkingen maken over eerlijkheid."

Haas laat Kevin Magnussen vrijdag een uur langer doorgaan en ook tijdens de lunch op zaterdag blijft de Deen met de VF-22 op de baan. De overige twee uren worden zaterdagavond ingehaald door Mick Schumacher.