Woensdag werkte McLaren alvast een filmdag op het Bahrain International Circuit af, waarmee het team overigens beide filmdagen voor 2022 heeft verbruikt. Op beelden die de formatie heeft vrijgegeven, viel op de airbox en de motorkap beduidend meer zwart te zien. Veel oranje delen zijn daar ingeruild voor zwart. Het nieuwe ontwerp doet daardoor enigszins denken aan de Shadow-livery, die McLaren bij de officiële teampresentatie toonde. De formatie van Lando Norris en Daniel Ricciardo toonde daar immers twee kleurstellingen aan het publiek.

De toen als officieel gepresenteerde livery was te zien in Barcelona, maar is in Bahrein alweer verdwenen. Het team laat aan Motorsport.com weten dat de MCL36 bij de openingsrace de kleuren van de Bahrein-test zal hebben, al sluit het verdere aanpassingen na verloop van tijd niet uit.

McLaren is niet het enige team dat in Bahrein met een andere livery voor de dag komt. Haas, dat de eerste testochtend moet missen door logistieke problemen, toont eveneens de 'definitieve' kleurstelling voor het aankomende F1-seizoen. In Barcelona werd de eerste stap daartoe al gezet door alle Uralkali-uitingen te verwijderen. Aanleiding is de Russische invasie in Oekraïne, waardoor de banden met Uralkali zijn doorgesneden en de familie Mazepin aan de kant is gezet.

De Haas blijft overwegend wit, met daarbij rode en zwarte accenten die kenmerkend zijn voor de eerste jaren van het team. Op de zijkanten, de voorvleugel en achtervleugel zal prominent Haas staan aangezien Uralkali als titelsponsor nog niet is vervangen. Deze livery is vanmiddag voor het eerst op de baan te bewonderen. Door logistieke problemen moest het toch al geplaagde team van Guenther Steiner de ochtendsessie missen. Na de lunchpauze stapt Pietro Fittipaldi in. De resterende testtijd wordt verdeeld door Mick Schumacher en Kevin Magnussen, die onverwacht terugkeert in F1.