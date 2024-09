McLaren gunt thuisrijder eerste F1-training in Mexico

Elk Formule 1-seizoen moeten de teams twee keer een rookie inzetten tijdens de eerste vrije training. Vaak wachten de renstallen daarmee tot het einde van het seizoen en ook McLaren heeft deze verplichting lang voor zich uitgeschoven. Tijdens de Grand Prix van Mexico zal voor het eerst dit seizoen een vaste rijder de openingssessie moeten toekijken, want IndyCar-coureur Patricio O'Ward zal die voor zijn rekening nemen. Dat is goed nieuws voor de Mexicaanse fans, want O'Ward is geboren in Mexico.

"Ik kan niet wachten", begint een blije O'Ward in een video op de sociale media-kanalen van McLaren. "Dit is voor mij een droom die uitkomt. Ik mag voor mijn thuispubliek in een Formule 1-auto stappen. Ik kan Andrea [Stella, teambaas], Zak [Brown, CEO] en het hele team niet genoeg bedanken voor deze kans. De auto is dit jaar echt een raket en ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen aan de rest van het jaar."

Voor O'Ward is het niet de eerste keer dat hij in een McLaren F1-auto plaatsneemt. De rijder mocht in 2021 namens McLaren deelnemen aan de Young Driver Test in Abu Dhabi, waarna hij in 2022 meerdere keren een testdag achter het stuur plaatsnam. Dat resulteerde zelfs in zijn officiële debuut tijdens een F1-sessie, toen hij in Abu Dhabi dat jaar de eerste training voor het team reed. Destijds moest Lando Norris toekijken. In 2023 werd O'Ward onderdeel van het Driver Development Programme van McLaren.

Ook buiten F1 is O'Ward een bekende voor McLaren. De 25-jarige coureur uit Monterey is sinds 2020 onderdeel van het Arrow McLaren IndyCar-team en eindigde sindsdien continu in de top-zeven van het kampioenschap. Ook wist hij al zeven keer een IndyCar-race op zijn naam te schrijven. Dit seizoen lukte dat zelfs al drie keer. Tijdens de seizoensopener in St. Pete, de race in Mid-Ohio en de eerste van de twee races op de oval in Milwaukee was hij de beste. Wie van de twee coureurs hij in de eerste vrije training in Mexico vervangt, is nog niet bekend.

'Pato Who?'

De timing van de aankondiging van McLaren is opvallend te noemen. Onlangs stond O'Ward nog centraal in een kwestie rondom zijn populariteit. IndyCar-baas Mark Miles stelde dat O'Ward nog niet populairder was dan de vorige Mexicaanse IndyCar-coureur, Adrián Fernández, maar dat hij 'echt terrein wint' en dat hij 'nu op een aantal billboards' staat. Het schoot veel IndyCar-fans in het verkeerde keelgat, aangezien O'Ward een van de populairste coureurs van het kampioenschap is en een grote schare Mexicaanse fans achter zich heeft staan.

Het leidde tot enkele sneren van O'Ward aan het adres van IndyCar. Zo tweette hij onder meer een billboard van de NASCAR Truck Series bij de Millwaukee Mile - waar toen de IndyCar-race plaatsvond - en creëerde hij zijn eigen 'Pato Who?'-merchandise. Sindsdien heeft McLaren-CEO Zak Brown gereageerd door O'Ward te steunen in de mogelijkheid om in 2025 deel te nemen aan de NASCAR-race in Mexico-Stad, wanneer de IndyCar op Gateway racet. O'Ward was teleurgesteld dat de IndyCar die kans om in Mexico te racen misliep.