McLaren: Speciale Gulf-livery blijft voorlopig eenmalig

McLaren liet een week voor de Grand Prix van Monaco weten dat het in het prinsdom ging racen met een speciale kleurstelling. Het Britse team vierde op het stratencircuit namelijk de jarenlange samenwerking met sponsor Gulf en de wagens werden om die reden gehuld in de iconische livery van het olieconcern. Ook de outfit van Daniel Ricciardo en Lando Norris werd ervoor aangepast: beide coureurs reden het hele weekend in speciale lichtblauwe overalls, terwijl ze beiden ook speciale retrohelmen lieten ontwerpen voor de race.

De retrokleurstelling viel enorm in de smaak bij de fans. Een speciale merchandise-lijn in de kleuren van de Gulf-livery was in rap tempo uitverkocht, waarna veel fans McLaren opriepen om vaker te gaan racen met de bijzondere kleurstelling. McLaren-teambaas Andreas Seidl moet de fans echter teleurstellen: vanaf de eerstvolgende race in Azerbeidzjan keert het team gewoon weer terug naar de welbekende overwegend oranjegekleurde livery.

“Het enige wat ik er nu over wil zeggen, is dat dit op dit moment duidelijk een eenmalige livery was”, vertelt Seidl. “Het was gepland voor de iconische race in Monaco, waarmee we de historische samenwerking met Gulf vierden die helemaal teruggaat naar de jaren zestig met Bruce McLaren. Dat was het idee achter dit project tussen Gulf en onszelf. Over plannen voor de toekomst kan ik nu nog niets zeggen.”

McLaren doorbreekt vloek

Speciale one-off kleurstellingen zijn niet nieuw in de Formule 1. Zo vierde Ferrari haar duizendste Grand Prix-deelname in de Formule 1 vorig jaar met een historische bordeauxrode livery op Mugello, terwijl Mercedes in 2019 haar 125-jarig bestaan vierde met een retro-kleurstelling voor de thuisrace in Hockenheim. Beide teams beleefden niet bepaald een succesvol weekend met de unieke kleurstelling, maar McLaren had afgelopen weekend in Monaco meer geluk: Lando Norris scoorde er met een derde plek namelijk zijn tweede podiumfinish van het seizoen.

Net als de fans kon de Gulf-livery ook Norris wel bekoren. “Het is echt uniek”, sprak de jonge Brit. “De foto’s zien er ook vrij gaaf uit, dus het is gewoon cool om deel uit te maken van de historie van Gulf, plus het feit dat ze met deze livery als een van de eersten iets heel anders deden.”

De iconische Gulf-livery hoeven we voorlopig dus niet terug te verwachten bij McLaren. Gelukkig hebben we de foto's nog...

Lando Norris, McLaren MCL35M Foto: Erik Junius