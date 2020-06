Inkomsten McLaren Group in vrije val door COVID-19

De omzet van de McLaren Group daalde spectaculair: in de eerste drie maanden van dit jaar werd een omzet gerealiseerd van 121 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog bijna 200 miljoen meer, namelijk 315 miljoen euro. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal van dit jaar een verlies van 90 miljoen euro, tegenover een winst van 24 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2019.

De grootste oorzaak zijn tegenvallende verkoopcijfers van de McLaren straatauto’s. Daarvan gingen er in de maanden januari, februari en maart van vorig jaar 953 over de toonbank, tegen 307 in de eerste drie maanden van dit jaar. De productie van de sportwagens heeft de afgelopen maanden vanwege het coronavirus stilgelegen, maar de orderportefueille is met 993 bestellingen goed gevuld, aldus McLaren.

De omzet van McLaren Racing – waaronder het Formule 1-team McLaren valt – daalde in de eerste drie maanden van dit jaar met 4,8 miljoen euro. Dat kwam mede door het afgelasten van de Grands Prix van Australië en Bahrein die in maart zouden plaatsvinden. De inkomstenderving werd deels gecompenseerd door nieuwe sponsorcontracten.

De cijfers die McLaren heeft gepresenteerd gaan dus over de eerste drie maanden van dit jaar, toen de coronapandemie nog een beperkte impact had op de economie. De gevolgen van het stilleggen van de productielijnen, het sluiten van agentschappen en het ontbreken van Formule 1-activiteiten in de maanden april en mei zullen pas in de cijfers over het tweede kwartaal vol aan het licht komen.

McLaren blijft echter positief over de toekomst. Het laat weten dat het “snel kostenbesparende maatregelen heeft genomen.” Zo is gesneden in de kosten voor personeel, marketing, autosport en reizen. Daarnaast onderzoekt McLaren “een aantal verschillende opties” om het bedrijf tot een bedrag van 305 miljoen euro te herfinancieren.

McLaren kondigde eerder deze week het ontslag van 1.200 medewerkers aan. Bij het Formule 1-team moeten zo’n zeventig mensen vertrekken.

Met medewerking van Adam Cooper