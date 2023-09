McLaren was in Japan het tweede sterkste team en eindigde met beide Formule 1-coureurs op het podium. Max Verstappen was echter een maatje van twintig seconden te groot, al riep Lando Norris na afloop voor de gein: "We komen eraan, Red Bull!" McLaren-teambaas Andrea Stella denkt daar wel anders over. De Italiaan is blij met het bemoedigende weekend op Suzuka, maar is voorzichtig met het doen van voorspellingen voor wat nog komen gaat. Ondanks de progressie is volgens Stella Red Bull, en dan met name met Verstappen achter het stuur, nog te snel als het gaat om pure pace.

"Nog steeds een grote stap", antwoordt Stella op de vraag van Motorsport.com hoe ver Red Bull Racing bij McLaren vandaan zit. "Maar in alle eerlijkheid lijkt Max die grote stap te zijn. Er komen dit jaar nog verschillende circuits aan, maar geen van allen heeft trekjes van Singapore. Hoewel er nog banen lijken te komen waar we competitief kunnen zijn, zoals Qatar, ben ik bang dat de circuits die wij fijn vinden, ook goed bij Red Bull passen. Realistisch gezien moet er echt wel wat gebeuren om die laatste stap te maken."

Zoals bekend begon McLaren het huidige F1-seizoen niet voortvarend, maar zorgden updates voor flink wat verbetering. Op dit moment is het team uit Woking de voornaamste uitdager van Red Bull. Stella weet echter dat niets zeker is in F1, aangezien Aston Martin in het begin in die rol zat en nu worstelt. Dat team was begin dit jaar een vaste podiumklant, maar heeft nu moeite om überhaupt punten te scoren. De chef realiseert zich dat de progressie ook zo weer kan stoppen.

"Daar ben ik me heel bewust van", gaat hij verder. "We proberen qua ontwikkeling zo rigoureus mogelijk te zijn. We willen er zeker van zijn dat we geen enkele stap overslaan en in de situatie terechtkomen waarin we moeten zeggen dat we nog sneller moeten ontwikkelen. Dan begin je namelijk de methodische stappen over te slaan die we nu hebben toegepast. Iedereen bij ons team, en dan met name de technische afdeling, is zich ervan bewust dat het ontwikkelingstempo al heel hoog ligt. Dat moeten we blijven nastreven. Volgend jaar in Bahrein gaan we zien wie zich het snelst heeft kunnen ontwikkelen. Bij Aston Martin zagen we dat grote stappen maken in de winter mogelijk is. Bij ons zie je dat dit ook tijdens het seizoen kan."