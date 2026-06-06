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McLaren grijpt terug op oude vleugel, maar Piastri ziet kernprobleem

McLaren keerde terug naar de oude voorvleugel, maar volgens Oscar Piastri ligt het probleem elders. De Australiër ziet vooral een structureel gebrek aan grip.

Jules de Graaf
Jules de Graaf
Bewerkt:
Oscar Piastri, McLaren

Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri heeft na de kwalificatie duidelijk gemaakt dat de problemen van McLaren momenteel veel verder gaan dan de discussie rond de voorvleugel. Hoewel het team tijdens het weekend experimenteerde met verschillende specificaties, koos het uiteindelijk voor een terugkeer naar de oudere versie. Volgens de Australiër verklaart dat echter niet waarom McLaren momenteel een forse achterstand moet incasseren.

McLaren heeft de afgelopen weken gewerkt aan een aangepaste voorvleugel, maar in de kwalificatie werd uiteindelijk weer gekozen voor de oudere configuratie. Piastri benadrukte dat het team nog altijd bezig is om de verschillen tussen beide specificaties goed te begrijpen.

"Wij zijn teruggegaan naar de oude voorvleugel", verklaarde de coureur uit Melbourne. "We zijn hem nog steeds aan het evalueren. Dit circuit is niet de makkelijkste plek om daar een goed beeld van te krijgen. Het blijft dus nog werk in uitvoering."

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Toch ziet Piastri de voorvleugel niet als de oorzaak van de tegenvallende prestaties. "Als je zes tienden tekortkomt, gaat het niet over de voorvleugel."

Volgens de McLaren-coureur ligt de kern van het probleem simpelweg bij het beschikbare gripniveau. Dat werd ook zichtbaar in de kwalificatie, waarin hij voortdurend op de limiet moest rijden om überhaupt aansluiting te houden met de concurrentie.

"Vergeleken met gisteren voelde de auto eigenlijk een behoorlijk stuk prettiger aan om mee te rijden", zei Piastri. "Dat is tegelijkertijd goed en slecht nieuws. Goed omdat de auto beter aanvoelt, maar slecht omdat we ondanks die verbetering nog steeds even ver achter staan."

De druk leidde in Q3 ook tot een moment tegen de muur. Piastri raakte de barrières tijdens zijn eerste run, al denkt hij niet dat een foutloze ronde zijn uitgangspositie wezenlijk had veranderd.

De druk leidde in Q3 ook tot een moment tegen de muur. Piastri raakte de barrières tijdens zijn eerste run, al denkt hij niet dat een foutloze ronde zijn uitgangspositie wezenlijk had veranderd.

Foto door: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Het gebrek aan grip beperkt bovendien de mogelijkheden om via afstellingen tijd terug te winnen. "Wanneer je grip tekortkomt, zijn er helaas niet veel knoppen waaraan je kunt draaien om dat goed te maken."

De druk om elk beschikbaar honderdste uit de auto te halen leidde in Q3 ook tot een moment tegen de muur. Piastri raakte de barrières tijdens zijn eerste run, al denkt hij niet dat een foutloze ronde zijn uitgangspositie wezenlijk had veranderd.

"Die eerste ronde was eigenlijk behoorlijk goed tot dat moment", blikte hij terug. "Maar als je zo hard moet pushen omdat je weet dat je veel tijd moet vinden om überhaupt een kans te maken tegen de anderen, dan gaan fouten en wilde momenten gebeuren."

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Zelfs met een perfectere tweede poging zat er volgens hem weinig meer in. "Misschien had ik nog iets dichter bij P6 kunnen komen, maar ik was alsnog als zevende geëindigd."

Voor de race van zondag lijkt McLaren daarom vooral afhankelijk van externe factoren. Gevraagd naar zijn verwachtingen was Piastri opvallend kort. "Eigenlijk hopen we dat er voor ons iets gebeurt."

Wel verwacht hij opnieuw een strategische race waarin het beheer van de krachtbron een belangrijke rol speelt. Volgens Piastri blijft het energiebeheer op dit circuit bijzonder gevoelig voor allerlei omstandigheden. Als niemand daarin grote fouten maakt, voorziet hij echter een bekend scenario: "Dan wordt het gewoon weer een Monaco-achtige race."

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