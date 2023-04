De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië was er een om te vergeten voor McLaren. Thuisheld Oscar Piastri strandde in Q1 op de zestiende plek terwijl Lando Norris ook al vóór Q3 kon uitstappen met de dertiende tijd. Het zou zo opnieuw een lastige middag worden voor het Britse team, dat juist gehoopt had om na het tegenvallende seizoen 2022 terug te slaan. Het werd echter een chaotische race Down Under, waar McLaren optimaal van profiteerde. Norris eindigde als zesde, Piastri als achtste, waardoor het team na twee nulscores naar de vijfde plaats bij de constructeurs schoot.

Het was voor Norris geen gemakkelijke race, in ieder geval niet voor de laatste twee herstarts. De 23-jarige Brit was tevreden over zijn eigen tempo, maar baalde ervan hoe makkelijk de concurrentie hem kon inhalen in de DRS-zones terwijl het hem in die zones meer moeite kostte. "Ik kon wel tegen ze racen en kon ze daadwerkelijk inhalen, wat waarschijnlijk een van de grootste uitdagingen was waar we rekening mee hielden omdat onze topsnelheid zo slecht is", zegt Norris. "Maar ik haalde Hülkenberg in en had een goede race met hem. Het was dus soms positief."

"Ik denk dat het ons helpt om geen DRS te hebben", vervolgt Norris. "We waren geschokt om te zien hoe slecht we waren met DRS en hoe draggy de auto is als we de DRS openen. We lopen een paar kilometer per uur in, maar andere auto's winnen wel tien tot vijftien kilometer per uur. Voor ons is het een ander verhaal. Zaterdag is onze grote zwakte op dit moment. Zeker als je vier DRS zones hebt, is dat niet in ons voordeel."

Wel lijkt er licht aan het einde van de tunnel voor McLaren, al zal het team volgens Norris wel geduld moeten hebben om dat licht te bereiken. "We begrijpen het volgens mij en we proberen uit te werken hoe we het beter en efficiënter kunnen maken. Het zal nog wel even duren voordat we zoveel kunnen verbeteren. We proberen het, maar zo'n moeizame zaterdag maakt ons leven zwaarder op zondag. Maar als je dan een dag als vandaag hebt, laat dat maar zien dat hard werken loont."

