Na afloop van de Formule 1 Grand Prix van Canada liet Lando Norris wetend dat hij weliswaar lol had gehad tijdens de race, maar niet blij was met zijn tweede plek. De Britse McLaren-coureur klom op een opdrogende baan van de derde naar de eerste plek, om die na de safety car vanwege de crash van Logan Sargeant en een tactische keuze weer te verliezen. De rijder koos er voor om niet direct een stop te maken, waar zijn concurrenten dat wel deden. Nadat de enkelvoudig racewinnaar een ronde later alsnog een nieuw setje intermediates had onder geschroefd, kwam hij als derde de baan weer op.

Norris was gefrustreerd over het mislopen van de zege, maar volgens teambaas Andrea Stella is die frustratie niet geheel terecht. De Italiaanse ingenieur denkt dat de coureur zich gelukkig mag prijzen met de tweede plek. "Mercedes had voor Lando moeten finishen", vertelt hij na afloop van de race. "Dit was met de safety car het maximaal haalbare resultaat. Zonder die safety car had Norris denk ik zo'n grote voorsprong opgebouwd, dat hij het vanaf dat moment op slicks had kunnen proberen. Ik denk dat Mercedes ons bij had gehaald, want zij waren een paar tienden per ronde sneller dan wij. We hadden [in dat geval] een aardige voorsprong nodig om zonder problemen aan de finish te komen."

Intermediates heel houden

In het begin van de race moest McLaren een gat laten naar de koplopers George Russell en Max Verstappen, maar na vijftien rondes zette het team alsnog aan. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri wist een strak tempo op de mat te leggen en waren een paar rondes zelfs meer dan een seconde sneller dan de koplopers die nog banden aan het sparen waren. Dat was volgens Stella het resultaat van een vroege strategische beslissing.

"We wisten dat het niet makkelijk zou worden om de banden tot de volgende regenbui heel te houden. Die was dertig ronden van ons weg", legt hij uit. "We hadden [achter ons] geen druk, dus we konden vanaf een heel erg vroeg stadium banden sparen. Misschien zelfs vroeger dan nodig zochten we de koelere stukken asfalt en reden we door de natte plekken heen. We wilden daarmee ervoor zorgen dat de banden heel bleven op het moment dat de baan uitdagender ging worden. Het was dus niet echt iets magisch, maar we hadden het geluk dat er niemand dicht achter ons reed."