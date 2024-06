Op de zaterdag van de Grand Prix van Spanje spoedde de aanwezige brandweer richting de Formule 1-paddock. Het motorhome van McLaren bleek in brand te staan. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een elektrisch probleem tussen de vloeren van het tijdelijke gebouw. Iedereen kon tijdig en veilig geëvacueerd worden, al moest een teamlid ter controle naar het ziekenhuis vanwege het inademen van rook. Het motorhome werd de rest van het weekend niet meer gebruikt. De renstal heeft de hospitality-unit naar Duitsland gestuurd voor een grondige reiniging en reparatiewerkzaamheden.

Er is met man en macht gewerkt om het motorhome weer spik en span te krijgen. Men hoopt het geheel volgend weekend tijdens de Britse Grand Prix alweer in gebruik te kunnen nemen. Tot die tijd maakt het team gebruik van een gehuurd motorhome van het Duitse bedrijf Schuler. Het McLaren Performance Centre, wat ook bij de raceweekends opgebouwd wordt, is eveneens door hen geleverd.

Het tijdelijke onderkomen is kleiner dan de gebruikelijke Team Hub. Geluk bij een ongeluk: McLaren had voor het Oostenrijkse weekend al minder gasten uitgenodigd, waardoor er weinig hinder verwacht wordt. De gehuurde versie beschikt wel over kamers voor de engineers en ruimte voor de monteurs om te eten. De kamers van coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn verplaatst naar het Performance Centre.

Hulp uit de paddock

Hoewel de strijd in de Formule 1 op het circuit met de week intenser wordt, was de hulp van concullega’s na de brand hartverwarmend zo liet teambaas Andrea Stella weten. Andere teams en de FIA boden hun faciliteiten aan voor teampersoneel en gasten. “De hulp, de solidariteit, het medeleven, de steun die we van iedereen van de andere teams hebben gehad, evenals van F1 en de FIA, heeft ons echt geraakt. Ik had het met een teamlid van een ander team over het gemeenschapsgevoel dat we in deze paddock hebben, en dat we dat soms vergeten omdat we hier zijn om met elkaar op de baan te strijden.”