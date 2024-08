McLaren verwacht geen wonderen van nieuw upgradepakket

Voor het eerst sinds de Formule 1 Grand Prix van Miami heeft McLaren in Zandvoort een groot upgradepakket meegenomen. Tussendoor zijn er circuitspecifieke veranderingen doorgevoerd, maar grote updates bleven tot Zandvoort uit. Maar liefst zes onderdelen van de MCL38 zijn aangepakt bij het nieuwe pakket. Met de updates in Miami zette het team uit Woking een grote stap en is het volgens sommigen uitgegroeid tot het snelste team. Daarom zijn er ook hoge verwachtingen van dit pakket. Toch is dit pakket volgens teambaas Andrea Stella een stuk minder ingrijpend dan het Miami-pakket.

"Het is lang niet zo groot, maar we zullen een verschil in aerodynamische efficiëntie opmerken", begint de Italiaan tijdens de persconferentie in Zandvoort. "We hebben sinds Miami de tijd genomen om naar de ontwikkelingen te kijken en zijn ervan overtuigd geraakt dat het de tijd is om de lampen op groen te zetten en de updates naar de baan te brengen. We moeten tegenwoordig door het budgetplafond voorzichtig zijn met de updates vanwege de kosten. We zijn zeker benieuwd hoe de auto op de nieuwe onderdelen reageert."

McLaren niet het sterkste team

Zoals gezegd denkt een deel van de paddock dat McLaren de sterkste auto heeft, maar volgens Stella is dat - ondanks de sterke reeks - overdreven. "Dat zou kunnen komen omdat we tijdens een paar races op vrijdag competitief waren en dat we het in de voorbereiding als team goed hebben gedaan", verklaart de topman. "Maar op zaterdag en zondag zien we dat Red Bull, Mercedes en Ferrari hun problemen oplossen en competitiever worden." Als voorbeeld haalt de man uit Umbrië de vrijdag en zaterdag in Oostenrijk aan: "Op vrijdag zaten we er maar een paar honderdsten van Verstappen, op zaterdag was het gat meer dan vier tienden."

Wel ziet Stella dat McLaren op een ander vlak de zaken goed voor elkaar heeft. "Wij krijgen het maximale uit de auto en daardoor zien we er competitief uit. Dat gezegd hebbende ben ik wel blij met wat we op het gebied van performance hebben behaald. Ik hoop dat we dit niveau met deze updates kunnen vasthouden", besluit de 53-jarige ingenieur.